Biedronka startuje z promocjami. Elektronika nawet za połowę ceny

Jak co tydzień, Biedronka ogłasza nowy zestaw promocji. Tym razem chodzi o obniżki cen w internetowym sklepi Home. Wśród promocji znajdziemy sporo elektroniki w niższych cenach.

Sklep internetowy Home Biedronka wystartował z atrakcyjną promocją na elektronikę, która potrwa do 1 listopada 2024 roku. Oferta obejmuje szereg produktów, które można nabyć w znacząco obniżonych cenach. Dzięki różnorodnym rabatom można teraz zaopatrzyć się w funkcjonalne urządzenia, które ułatwią codzienne życie, a przy tym nie nadwyrężą domowego budżetu.

Tania elektronika w Home Biedronka

Jednym z najatrakcyjniejszych produktów jest telewizor 32" Smart TV Elegance marki Kiano. To urządzenie, które wcześniej kosztowało 699 zł, teraz można nabyć za jedyne 595 zł. Telewizor wyróżnia się bezramkową konstrukcją, co dodaje mu nowoczesnego charakteru i sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Jakość obrazu LED HD oraz wbudowany tuner DVB-T2/S2 gwarantują satysfakcję z oglądania ulubionych programów czy filmów.

Również dbanie o higienę jamy ustnej stało się tańsze dzięki promocji na szczoteczkę soniczną Endurance Eco. Kluczowym elementem tej oferty jest możliwość zakupu drugiej szczoteczki za symboliczną złotówkę. Zamiast standardowych 119 zł za dwie szczoteczki zapłacimy jedynie 60 zł. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla rodzin. Szczoteczka wykonuje aż 72 tysiące ruchów sonicznych na minutę, a jedno naładowanie wystarcza na 30 dni użytkowania.

Dla osób aktywnych szczególną uwagę może przyciągnąć Redmi Smart Band Pro od Xiaomi. Ta opaska fitness dostępna jest w promocyjnej cenie 135 zł (obniżka o 45%). Wyposażona w 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED, pozwala na monitorowanie poziomu nasycenia tlenem i ciśnienia krwi, a także powiadomienia z telefonu. Dodatkowym atutem jest wodoodporność do 50 metrów, co czyni ją idealnym wyborem na basen czy intensywne treningi.

Biedronka gazetka

Wśród ofert znajdziemy również inne produkty, takie jak powerbank Extralink o pojemności 30 000 mAh, który jest sprzedawany za 199 złotych, jednak w pakiecie można dokupić dwa powerbanki Tracer Energo za jedyne 50 groszy każdy. Dzięki funkcji szybkiego ładowania oraz możliwości bezpłatnej dostawy jest to oferta, której nie można przegapić.

Miłośnicy domowego kina mogą teraz cieszyć się nie tylko telewizorem, ale i magicznym klimatem dzięki projektorowi gwiazd i mgławic Extralink, którego cena została obniżona aż o 50%, do 47,99 zł. Urządzenie jest sterowane pilotem, a także wyposażone w funkcję timera, co czyni je świetnym dodatkiem do relaksu lub zasypiania.

Ostatnim hitem w ofercie jest tuner dekoder DVB-T2 Full HD Blow, który można nabyć za 69,50 zł (obniżka o 50%). Wyposażony w funkcję Timeshift oraz port USB, pozwala na nagrywanie programów i odtwarzanie ich w dogodnym momencie.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb