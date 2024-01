Wielkie promocje na elektronikę w Lidlu! Zobacz najlepsze nadchodzące okazje

Lidl przygotowuje okazje na Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka zbliża się wielkimi krokami. Z myślą o tych dniach, Lidl przygotował kilka niezłych ofert, które sprawdzą się dla entuzjastów relaksu, robótek ręcznych czy popołudniowego majsterkowania. Od poniedziałku, 15 stycznia, do środy, 17 stycznia, w sieci sklepów Lidl Polska pojawi się masażer Shiatsu marki Silvercrest. Za takie cacko trzeba będzie zapłacić tylko 99 zł. Urządzenie idealnie sprawdzi się na prezent na Dzień Babci i Dziadka, a jego funkcjonalność sprawi, że oprócz szyi i karku, wymasujemy również ramiona, plecy, brzuch, uda oraz łydki. Zostając w temacie masażu, sklep zaoferuje również pistolet do masażu VitalMaxx, który z aplikacją Lidl Plus można kupić 20 zł taniej — za 159 zł/zestaw. Natomiast od soboty, 20 stycznia, za 69,50 zł/zestaw będzie dostępna poduszka do masażu Shiatsu, która pozwoli złagodzić bóle pleców, szyi lub karku, jak również rozluźnić mięśnie.

Źródło: Lidl Polska

Od poniedziałku w sklepach sieci Lidl Polska będzie można znaleźć również ciśnieniomierz naramienny (69,90 zł/zestaw) lub nadgarstkowy (49,99 zł/zestaw). Urządzenia są wyrobami medycznymi, dlatego należy używać ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Dla osób słabosłyszących sieć proponuje wzmacniacz słuchu Sanitas (39,99 zł/zestaw). Urządzenie pozwala wzmocnić dźwięk nawet do 40 dB, a maksymalna głośność może osiągnąć nawet 128 dB. W zestawie znajduje się pudełko do przechowywania wzmacniacza oraz 3 nakładki do indywidualnego dopasowania do przewodu słuchowego. Dalej sieć informuje, że od 15 stycznia, w sklepach Lidl Polska, będzie można kupić wózek na zakupy 30 l (39,99 zł/szt.).

Źródło: Lidl Polska

Pozostałe gadżety dostępne w Lidlu

Od poniedziałku do środy, w sklepach Lidl Polska oraz online, można kupić maszynkę 5w1 do włosów i brody marki Silvercrest za 79,90 zł. Użytkownicy aplikacji Lidl Plus dostaną ją 50% taniej, w cenie 39,95 zł. W zestawie znajdują się między innymi nasadki do cięcia, podcinania i trymowania włosów, brody czy wąsów. Ponadto, co może być niezłym pomysłem na prezent, na stronie lidl.pl będzie można kupić elektroniczną maszynę do szycia Singer aż 44% taniej — za 499 zł/zestaw.

Źródło: Lidl Polska

Idąc dalej, od czwartku, 18 stycznia, w sklepach Lidl Polska będzie można kupić wiele urządzeń marki Parkside, które usprawnią prace naszych seniorów. Akumulatorowa szlifierka za 99 zł zestaw lub wiertarkowkrętarka za 79,90 zł/zestaw, to niezbędniki w warsztacie. W ofercie sieci pojawią się również akumulatorowa polerka (99 zł/zestaw) z trzema podkładkami do polerowania i zestawem papierów ściernych o różnych ziarnistościach, a także piła ręczna 12 V (129 zł/zestaw) z automatycznym zasilaniem zapewniającym stałą wydajność cięcia. Wymienione zestawy nie posiadają akumulatorów i ładowarek. Idealnym dodatkiem do prezentu z okazji Dnia Babci i Dziadka mogą być również akcesoria z okolicznościowymi grafikami: skarpetki czy rękawice kuchenne (13,99 zł/1 szt. lub zestaw), poduszki w różne wzory (19,99 zł/1 szt.) lub kubki o pojemności 330 ml (13,99 zł/1 szt.).

Źródło: Lidl Polska

