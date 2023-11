Szukasz taniego AGD? Lidl ma super propozycję

Lidl mocno przygotował się na tegoroczny Black Week. Już wcześniej informowaliśmy, że sieć zaoferowała olbrzymią obniżkę na Lidlomixa, czyli popularną konkurencję dla Thermomixa. To jednak jak się okazuje nie wszystko. Teraz firma, od dziś, wprowadza do oferty nowe produkty z zakresu elektroniki użytkowej i AGD. Co więcej, ich ceny wydają się być naprawdę atrakcyjne. Na które produkty z oferty Lidla warto zwrócić szczególną uwagę?

Jakie nowe AGD w ofercie Lidl?

Nową ofertę Lidla otwiera frytkownica beztłuszczowa, czyli coś, co wiele osób chciałoby mieć w swoim domu. Ta oferowana w dyskoncie posiada czterolitrowy pojemnik, moc 1500 W i 8 specjalnych programów. Cena takiego urządzenia to zaledwie 199 zł. Drugim produktem jest automatyczny ekspres do kawy. Możne przygotować kawę zarówno z ziaren zmielonych, jak i całych, ma funkcję spieniania mleka i potrafi przygotować dwie filiżanki espresso jednocześnie. To urządzenie było już w ofercie Lidla wcześniej w cenie 1799 zł, a teraz można je kupić za 1199 zł.

Jeżeli lubicie tosty i gofry, z pewnością zainteresuje was gofrownica o mocy 1200 W za 89,90, opiekacz o mocy 750 W za 99 zł bądź grill elektryczny o mocy 2000 W w cenie 179 zł. W swojej ofercie Lidl ma teraz też narzędzie do wyciskania cytrusów za 69 zł oraz robota kuchennego do cięcia i szatkowania za 89 zł. Jeżeli tradycyjna wyciskarka nie jest tym, czego szukamy - możemy kupić także wyciskarkę wolnoobrotową, która pozwala zachować więcej składników odżywczych. (329 zł). W ofercie znajdziemy też mikser ręczny za 199 zł i maszynkę do mielenia mięsa w cenie 199 zł o wydajności 1,5 kg/ minutę.

Więcej informacji o promocjach znajdziecie na stronie Lidla.

Źródło: Depositphotos