Super promocje w Lidlu. Pora na technologiczne zakupy

Chciałoby się rzecz, że "Święta, Święta i po Świętach", a więc — także i po największych świątecznych promocjach, obniżkach i wyprzedażach. Jednak nie wszędzie, ponieważ pomiędzy Świętami a Nowym Rokiem także możemy znaleźć kilka naprawdę ciekawych okazji na sprzęty, których potrzebujemy.

Jednym z miejsc, w których warto szukać, jest Lidl. Sklep wielokrotnie w ostatnim czasie serwował ciekawe promocje, m.in. na Lidlomixa czy inne produkty technologiczne. Teraz wraca z kolejnymi obniżkami. Jakie sprzęty kupimy?

Promocje aż do 50% w Lidlu

Jak możemy przeczytać w najnowszym komunikacie firmy, od dziś (27 grudnia) w Lidlu w niższych cenach kupimy szereg sprzętów do domu. Pierwszym z nich jest odkurzacz akumulatorowy z technologią cyklonową 300 W marki Silvercrest, który z 349 zł został przeceniony na 199 zł. W kwestii odkurzaczy w sklepie możemy też kupić inteligentnego robota sprzątającego marki Grundig w cenie 699 zł. Oryginalna cena wynosiła w tym przypadku 899 zł, a sprzęt posiada wszystkie funkcje współczesnych autonomicznych odkurzaczy, jak sterowanie przez smartfona czy aż 110 minut pracy na pełnym naładowaniu.

Oprócz tego w Lidlu otrzymamy między innymi suszarkę do żywności SilverCrest 250 W – będzie można ją kupić aż o 50% taniej, za jedyne 74 zł zamiast 149 zł. O dziwo w tym zestawieniu znalazło się także miejsce na podręczną niszczarkę do dokumentów nakładaną na kosz. W ofercie Lidl Polska będzie dostępna już za 34,95 zł zamiast 69,90 zł. To oczywiście niejedyne promocje, jakie Lidl przygotował, bo oprócz nich przecenionych jest wiele produktów nietechnologicznych, jak pościel czy wyposażenie kuchni, dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, możecie sprawdzić bieżącą ofertę Lidla na stronie sklepu. Warto się pospieszyć, ponieważ promocja trwa do wyczerpania zapasów.