Rośnie nam europejski gigant. InPost chce postawić 10 tys. Paczkomatów w Wielkiej Brytanii

Ciężko w to uwierzyć, ale w Europie nikt jeszcze nie dostrzegł potencjału automatów paczkowych w takim stopniu jak InPost. Korzysta on na tym póki jest taka dziura i nie zamierza się zatrzymywać.

Według danych Bloomberg, InPost miał najwięcej Paczkomatów w całej Europie już na koniec 2019 roku, wyprzedzając takich globalnych gigantów jak DHL czy Amazon w Wielkiej Brytanii.

InPost dysponował wówczas blisko 10 tysiącami Paczkomatów, a dziś tylko w Polsce ma ich już 15 tys., a w Wielkiej Brytanii 2 tys., i to właśnie ten rynek i walkę z Amazonem wziął sobie teraz za cel. Dzięki umowie partnerskiej z brytyjską siecią sklepów TESCO, obecne już przy tych sklepach 200 Paczkomatów InPostu powiększy się do liczby 500.

Tak więc sieć Paczkomatów w Wielkiej Brytanii urośnie tym samym do 2500, do końca 2021 roku, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia do 3000, a do końca 2024 do aż 10 tysięcy.

Michael Rouse, prezes InPost International:

To kolejny krok w dynamicznym rozwoju naszej sieci Paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Dzięki współpracy z Tesco przekroczymy liczbę 2500 Paczkomatów w UK. Na rynku brytyjskim chcemy być liderem w zakresie dostaw paczkomatowych. Dlatego do końca 2021 roku planujemy mieć 3000 Paczkomatów w UK, a na koniec 2024 ponad 10.000. Rozwój międzynarodowej sieci Paczkomatów® InPost jest naszym priorytetem – już teraz jesteśmy liderem w Europie i chcemy szybko umacniać swoja pozycję na wielu rynkach równolegle.

10 tys. Paczkomatów to bardzo dużo, tyle miał InPost na początku tego roku w Polsce, a ten poziom udało się osiągnąć w ciągu wielu ostatnich lat w naszym kraju. Taka sama liczba Paczkomatów w Wielkiej Brytanii w 3 lata pokazuje jak szybko i mocno rośnie InPost, a to przecież nie jedyny kierunek ekspansji. Swoje Paczkomaty InPost stawia też w Austrii, a ostatnio przejął we Francji operatora pocztowego Mondial Relay, gdzie prawdopodobnie też się pojawią.

