W tym roku minie trzy lata od udostępnienia w Polsce 5G przez naszych operatorów. Od tego czasu dostęp do nowej technologii stał się możliwy niemal w każdym mieście w Polsce na wspieranych urządzeniach, których to też systematycznie przybywa na rynku. Jednak tylko jeden z operatorów zdecydował się na rozwiązanie, które zapewnia użytkownikom korzystanie z 5G w sposób, który robi różnicę w stosunku do poprzedniej technologii LTE/4G.

Technologia 5G w Polsce

Widać to w każdym z rankingów 5G, który okazał się w tym czasie. Zanim jednak przejdziemy do rankingów słów kilka o wspomnianym rozwiązaniu, które zastosował Plus, który to udostępnił pierwszą komercyjną sieć 5G 11 maja 2020 roku, w ślad za nim poszli pozostali operatorzy, jednak z jedną znaczącą różnicą. Otóż pozostali operatorzy swoje 5G uruchomili w posiadanym paśmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

Dzięki czemu klienci Plusa mogą w rzeczywisty sposób doświadczać zalet nowej technologii na dedykowanym 5G paśmie, które to zapewnia większą pojemność - duża liczba urządzeń, która jednocześnie może z niego korzystać, płynne granie w gry online, również w chmurze, oglądanie filmów, meczów czy transmisji na żywo w wysokiej jakości i bez zakłóceń czy w końcu trzy razy szybsze niż przez LTE ściąganie plików z sieci.

Jak natomiast wygląda dostępność 5G w zasięgu sieci Plus? Tu na chwilę wróćmy do 2020 roku, by pokazać progres - w pierwszym etapie udostępniania sieci Plus, jego zasięg obejmował 900 tys. mieszkańców Polski, a aktualnie jest to już ponad 19 mln, dzięki ponad 3 tysiącom nadajników z nową technologią. Tym samym 5G Plusa dostępne jest niemal dla połowy populacji w naszym kraju, zamieszkałych w każdym z 16 województw w 800 miejscowościach, a więc są to nie tylko te największe miasta, ale i te mniejsze skupiska ludności.



5G to nie tylko zasięg, ale i urządzenia i oferty z dostępem do nowej technologii. Obecnie więc sieć 5G jest dostępna w każdym abonamencie głosowym i mobilnym Plusa,. W portfolio Plusa jest do wyboru ponad 80 urządzeń - smartfonów i routerów obsługujących 5G, w cenie już od ok. 1000 zł.

Rankingi 5G w Polsce - RFBenchmark

W Polsce możemy obserwować rozwój sieci mobilnych dzięki dwóm serwisom RFBenchmark i SpeedTest.pl, które to sporządzają rankingi z testów jakości i prędkości sieci wszystkich operatorów w naszym kraju.

5G w Warszawie

Swoje testy 5G przeprowadził RFBenchmark w różnych częściach Polski, zaczynając od stolicy w październiku 2021 roku, gdzie sprawdzano sieci mobilne operatorów w stabilnych warunkach radiowych. W testach tych weryfikowano transmisję danych w dół i w górę, czyli używanej m.in. podczas oglądania filmów w rozdzielczości 4K i 8K, rozmów wideo za pomocą komunikatorów, przeglądania stron www oraz obsługi zdalnego dostępu do systemów serwerowych lub monitoringu wizyjnego.



Najlepsze osiągi zaobserwowano wówczas w zasięgu sieci 5G Plusa, w której to średnie prędkości przy pobieranych danych były ponad dwukrotnie wyższe niż u pozostałych operatorów.



Co więcej, badania te przeprowadzono w różnych lokalizacjach Warszawy i w każdej z nich Plus miał najlepsze wyniki.

5G w Szczecinie i Poznaniu

Kilka miesięcy później RFBenchmark przeniósł się z testami 5G do Szczecina i Poznania. W Szczecinie średnia prędkość przy pobieranych danych ze wszystkich przeprowadzonych testów wyniosła ponad 300 Mb/s. Co więcej, w każdej z lokalizacji w przypadku Plusa dostępna była niemal w 100% testów sieć 5G.



Nieco gorszy wynik 5G Plusa miał w Poznaniu, osiągając najlepsze prędkości w przeważającej liczbie lokalizacji, przy średniej na poziomie ponad 230 Mb/s. Ponownie 5G Plusa dostępne było w blisko 100% testów.



5G w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku

Również w styczniu 2022 roku poznaliśmy wyniki testów serwisu RFBenchmark w kolejnych miastach Polski. W Trójmieście średnia prędkość w testach w zasięgu sieci 5G wyniosła prawie 300 Mb/s, przebijając ponad dwukrotnie wyniki pozostałych operatorów.



W Olsztynie średnia prędkość 5G Plusa również była 2x lepsza od pozostałych operatorów, choć już nieco niższa niż w Trójmieście - ponad 223 Mb/s.



Tylko w Białymstoku jeden z operatorów - T-Mobile, zdołał osiągnąć zbliżony wynik do średniej prędkości w zasięgu sieci Plus, która wyniosła prawie 234 Mb/s.



5G we Wrocławiu i GOP

Miesiąc później, w lutym 2022 roku RFBenchmark przeniósł się ze swoimi testami do Wrocławia i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Testy w GOP pokazały, iż w tej lokalizacji średnia prędkość pobieranych danych w zasięgu 5G Plusa wyniosła blisko 250 Mb/s.



Podobny wynik, już niemal dokładnie 250 Mb/s, Plus osiągnął w stolicy Dolnego Śląska, czyli we Wrocławiu.



5G w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie

Testy RFBenchmark nie ominęły też innych miast w Polsce. Zawitały też do Krakowa, gdzie średnie wyniki Plusa przekroczyły 200 Mb/s.



W Lublinie podobnie, a więc przeszło 200 Mb/s, a z pozostałych operatorów tylko jeden przekroczył poziom 100 Mb/s.



Z kolei w Rzeszowie, średnia prędkość przy pobieranych danych w zasięgu sieci Plus wyniosła blisko 250 Mb/s.



5G w Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu

Ostatnie miejscowości jakie odwiedził RFBenchmark w lutym zeszłego roku to Bydgoszcz, Łódź i Radom. W Bydgoszczy najlepszy wynik przy średniej prędkości pobieranych danych osiągnął Plus - 240 Mb/s.



W Łodzi podobnie najszybszy był Plus z wynikiem 220 Mb/s.



Tak samo, jak w ostatnim badanym mieście Radomiu - 217 Mb/s.



Testy w największych miastach w Polsce autorstwa RFBenchmark pokazały nie tylko, iż sieć 5G Plusa osiąga największe prędkości internetu, ale i ma największy zasięg i pokrycie - niemal w każdym mieście prawie wszystkie testy udało się przeprowadzić w zasięgu sieci 5G Plusa, czego nie można powiedzieć o pozostałych operatorach.

Rankingi 5G w Polsce - SpeedTest.pl

Niejako potwierdzeniem wyników testów RFBenchmark przeprowadzonych na przełomie 2021 i 2022 roku, są rankingi drugiego z serwisów. SpeedTest.pl stosunkowo niedawno rozpoczął udostępnianie wyników testów w zasięgu sieci 5G naszych operatorów, ale dzięki temu możemy poznać najświeższe osiągi sieci mobilnych w Polsce.

Październik 2022

I tak w październiku ubiegłego roku, przy testach wykonanych przez użytkowników internetu wszystkich operatorów w zasięgu tylko sieci 5G, średnia prędkość pobieranych danych w zasięgu sieci Plus wyniosła prawie 140 Mb/s - blisko dwukrotnie więcej niż u pozostałych operatorów.



Listopad 2002

Jeszcze lepszy wynik Plus osiągnął w testach miesiąc później - ponad 141 Mb/s.



Grudzień 2022

Podobnie w okolicach 140 Mb/s wyniosła prędkość najszybszej sieci 5G Plusa w ubiegłym miesiącu - 139,3 Mb/s.



Ranking Internetu 5G w 2022 roku

W końcu, sumaryczne wyniki średnich prędkości przy pobieranych danych w zasięgu 5G za cały 2022 rok (na podstawie łącznie 144 tys. testów), wyniosły w sieci 5G Plusa 142,4 Mb/s.



Tak więc widać wyraźnie, iż wszystkie testy i rankingi 5G w Polsce, które ukazały się w ostatnim czasie pokazują stabilną i silną pozycję Plusa we wdrażaniu najnowszej technologii na swoich nadajnikach. To dobrze wróży na przyszłość, związaną z dalszym rozwojem 5G w Polsce i powiększaniem się liczby jej użytkowników w naszym kraju.