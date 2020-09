LG ma swój niebanalny pomysł na dodatkowy ekran. Oto LG Wing

LG Wing posiada dwa panele OLED. Pierwszy z nich, standardowy to P-OLED FullVision o formacie 20,5:9 i przekątnej 6,8 cala, nie ma ani notcha, ani bocznych ramek – gdzie aparat? W zapomnianym już nieco przez rynek wysuwanym mechanizmie. Drugi ekran, do którego dostęp uzyskamy przechylając pierwszy ma 3,9 cala. Po rozłożeniu całość przypomina trochę literę T, a trochę…przesunięty krzyż. Do czego może przydać się tak niecodziennie wyglądający smartfon? Na pewno dość ciekawym pomysłem jest wykorzystanie LG Wing do oglądania materiałów wideo. Wywinięty główny ekran wyświetla wtedy ruchomy obraz, a użytkownik trzyma obudowę telefonu, przez co nie dotyka ekranu dłońmi, więc niczego nie zasłania i niczego przypadkiem nie naciśnie. Pokazano również inne ułożenie przy wykorzystaniu smartfona jako nawigacji, gdzie dodatkowe informacje pojawiają się na dodatkowym bocznym ekranie. Funkcjonalne, tylko niekoniecznie ładne.

W trybie z obróconym głównym ekranem, platformy streamingowe wideo pozwalają na używanie dwóch wyświetlaczy jednocześnie. Aby wykorzystać możliwości wyjątkowej konstrukcji smartfona LG WING, firma LG nawiązała współpracę z czołowymi partnerami z branży. Gdy w preinstalowanej przeglądarce NAVER jest wyświetlany serwis YouTube lub Tubi, materiał wideo jest odtwarzany na głównym ekranie, a na drugim wyświetlaczu są widoczne komentarze lub pasek wyszukiwania. Dzięki partnerstwu z innymi platformami streamingowymi, takimi jak Rave i Ficto, posiadacze smartfona LG WING mogą na głównym wyświetlaczu oglądać filmy w trybie pełnoekranowym, jednocześnie korzystając z drugiego ekranu komunikować się z innymi użytkownikami.

– czytamy w informacji prasowej