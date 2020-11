LG Wing doda Ci skrzydeł – zwłaszcza kiedy ich potrzebujesz

LG Wing to niezwykły telefon…

Kiedy na rynku pojawia się nowy smartfon, zazwyczaj mamy bardzo niezdrowy nawyk generalizowania tego, w jaki sposób można go używać. Wiecie – mocny procesor i dobry ekran to smartfon do gier i multimediów, a wiele ekranów i rysik do z pewnością narzędzie do produktywności i pracy w trasie. LG Wing przez swoją konstrukcję wymyka się takim generalizacjom. Jeżeli chodzi o jego obraczany ekran, to jego obecność pozwala na kilka bardzo ciekawych zastosowań. LG Wing jest więc telefonem:

Do oglądania filmów

Sam podstawowy ekran LG Wing to P-OLED o przekątnej 6.8 cala i rozdzielczości 1080 x 2460. Dzięki wysokiej jasności maksymalnej i świetnym kolorom idealnie nadaje się do oglądania chociażby Netflixa czy (jak w moim przypadku) YouTube’a. Co to ma wspólnego z możliwością jego obrócenia? Ano to, że po pierwsze w tej formie telefon trzyma się zdecydowanie wygodniej, a po drugie – dodatkowy ekran pełni wtedy dwie funkcje. Pierwszą z nich jest oczywiście panel kontroli multimediów. Zdecydowanie wygodniej i precyzyjniej przewija się filmy do konkretnego momentu, jeżeli nie trzeba przesuwać kciukiem bo tak dużym ekranie. Druga funkcja jest jednak jeszcze ciekawsza, ponieważ w czasie, gdy oglądamy film, możemy na mniejszym ekranie odpalić drugą aplikację. W moim przypadku był to najczęściej komunikator Messenger. Ten jak wiemy, jeżeli jest uruchomiony, nie tylko irytuje powiadomieniami w bąbelkach, które na tradycyjnym smartfonie zasłaniają obraz, ale też, jeżeli nie mamy YT Premium, sprawia, że każdorazowe odpisywanie na konwersację zatrzymuje nam film. W przypadku LG taka sytuacja nie występuje. Co więcej, firma na tyle dobrze zaprogramowała oba