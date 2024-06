Nowe monitory LG wprawią graczy w zachwyt

LG zaprezentowało dziś swoje nowe gamingowe monitory, które potrafią zaskoczyć. Pierwszym i jednocześnie najważniejszym nowym monitorem w portfolio koreańskiej firmy jest model LG UltraGear 32GS95UE. Mówimy tutaj o 32-calowym wyświetlaczu UHD z matrycą OLED Pixel Dimming ze wsparcie HDR i Live Color Low Blue Light. Monitor do tego może pochwalić się oznaczeniem AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-Sync. Jasność w peaku osiąga nawet 1300 nitów.

LG zaznacza również, że czas reakcji to zaledwie 0,03 ms, a do tego ekran jest praktycznie pozbawiony ramek z 4 stron i matowa powłoka anti-glare, która eliminuje odbicia w ekranie, co sprawdzi się w rozgrywce w ciągu dnia. Firma z Korei Południowej zwraca również uwagę na nowy design ze stojakiem w kształcie litery L (warto wspomnieć, że wysokość oraz kąt nachylenia ekranu jesteśmy w stanie regulować ręcznie) i Pixel Sound, czyli głośnikami umiejscowionymi za ekranem OLED. Najważniejsze jednak jest to, że dosłownie jednym kliknięciem jesteśmy w stanie zmienić tryb z 240 Hz/2160p na 480 Hz/1080p. Pierwszy tryb ma być lepszy do gier RPG czy przygodowych, a drugi za to świetnie ma się sprawdzić w FPS-ach.

Jest też coś dla fanów zakrzywionych ekranów

LG pokazało również monitor UltraGear OLED 45GS95QE, który ma proporcje 21:9, zakrzywienie 800R oraz równomierną luminację na całym ekranie. W przypadku tego modelu mówimy również o wsparciu MLA+, a LG bardzo dumne jest z maksymalnej jasności 45GS95QE, która — tak samo jak w przypadku 32GS95UE — dochodzi do 1300 nitów. Do tego mamy tutaj częstotliwość 240 Hz, czas reakcji 0,03 ms oraz wspomniane wcześniej AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-Sync.

Pod względem jakości i wykonania, monitor ten jest bardzo podobny do 32GS95UE — ale jest, co logiczne, znacznie szerszy. Wygląda to naprawdę nieźle i myślę, że pecetowi gracze mogą być zachwyceni.

Źródło: LG