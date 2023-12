LG QNED 55QNED82 - klasa i koreańska elegancja w świecie telewizorów

Nowy standard rozrywki w domu

LG QNED 55QNED82 nie tylko definiuje nowe standardy w dziedzinie jakości obrazu, ale również oferuje sztuczną inteligencję i inteligentne funkcje, tworząc kompleksowe doświadczenie rozrywkowe. Oglądanie ulubionych filmów, granie w gry, sterowanie inteligentnymi urządzeniami — to wszystko staje się łatwe i intuicyjne dzięki temu telewizorowi koreańskiego giganta.

Idealny telewizor do wieczornych seansów?

LG QNED 55QNED82 zawiera mnóstwo funkcji zwiększających jakość oglądanych treści. Znajdziemy tu wszystkie najważniejsze i największe platformy streamingowe — Netflix, Twitch, Viaplay, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Polsat Box, lecz warto również wyróżnić chociażby Megogo — aplikację do oglądania linearnej telewizji online.

Do tego bardzo ważna jest technologia HDR (High Dynamic Range) 10 Pro, czyli zaawansowany standard, który wprowadza do oglądania treści wideo wyjątkowe doznania w zakresie kontrastu, jasności i głębi kolorów. HDR 10 Pro wykorzystuje między innymi dynamiczne mapowanie tonów, co oznacza, że analizuje i dostosowuje każdą klatkę obrazu indywidualnie. To podejście pozwala na optymalne dostosowanie kontrastu i jasności do każdej sceny, co sprawia, że każda scena w dowolnym filmie, serialu czy grze prezentuje się najlepiej, jak to możliwe — HDR sprawia, że oglądamy najlepszą możliwą wersję danego dzieła!

HDR 10 Pro umożliwia również wyświetlanie szerszego zakresu kolorów. Dzięki temu, barwy na ekranie są bardziej intensywne, realistyczne i pełne życia. To szczególnie istotne przy oglądaniu treści wideo, które zostały zoptymalizowane pod kątem HDR, ponieważ pozwala na zachowanie autentyczności kolorów, co sprawia, że obraz staje się bardziej przyciągający i realistyczny. Rozwiązanie to ma zdolność do subtelnej regulacji i wzmacniania szczegółów w obrazie, co przekłada się na bardziej realistyczne i wciągające doświadczenie wizualne. Każda scena w dowolnym filmie wygląda jak milion dolarów.

Nie można również zapomnieć o funkcjach opartych na sztucznej inteligencji — oczywiście, że mówiąc o nowinkach technologicznych w 2023, nie mogło zabraknąć AI! AI Picture Wizard to narzędzie analizujące 85 milionów potencjalnych ustawień, dostarczając spersonalizowane ustawienia ekranu. Brzmi jak abstrakcyjne pojęcie — fakt — ale to konkretny krok w kierunku dostarczania obrazu dopasowanego do indywidualnych preferencji użytkownika. Do tego telewizor LG posiada AI Concierge, czyli inteligentnego opiekuna treści, oferującego rekomendacje dostosowane do historii wyszukiwań. Sztuczna inteligencja staje się pomocnikiem w odkrywaniu treści dopasowanych do gustu widza. Jeśli oglądaliście ostatnio jakieś dokumenty, telewizor sam Wam zaproponuje podobne pozycje. Jeśli wkręciliście się w oglądanie koncertów, LG pokaże Wam najlepsze zapisy widowiskowych show muzycznych. Telewizor doskonale będzie wiedział, na co możecie mieć ochotę danego dnia.

LG QNED 55QNED82 to definicja inteligentnego telewizora

Myśląc o telewizorach LG, nie można zapomnieć o webOS. Dzięki najnowszej wersji systemu operacyjnego koreańskiej firmy, telewizor LG prezentuje zupełnie nowy Panel domowy, czyli przeprojektowany interfejs użytkownika. Oferuje on wiele opcji personalizacji i wygodę korzystania. Nowe karty szybkiego dostępu — pogrupowane w wygodne kategorie, takie jak biuro domowe, gry, muzyka i sport — zapewniają szybki i prosty dostęp do najczęściej używanych treści i usług. Menu telewizora jest zaawansowane, ale również niezwykle czytelne — dokładnie tak, jak pulpit w komputerze czy główny ekran na smartfonie.

Dla przykładu, karta Domowe biuro w telewizorze LG zawiera kilka aplikacji i usług zwiększających produktywność, które są idealne dla osób pracujących w domu. Telewizor LG oferuje między innymi system Windows 365, który oferuje komputery w chmurze firmy Microsoft — dostępne na dowolnym urządzeniu środowisko Windows. Karta Domowe biuro zawiera również przydatne aplikacje umożliwiające dostęp do kalendarza i jego edycję oraz aplikacje do połączeń głosowych i wideo. To duże ułatwienie komunikacji ze współpracownikami oraz klientami. Do tego możemy podłączyć klawiaturę i mysz Bluetooth, aby w pełni korzystać z opcji zdalnego biura na telewizorze LG.

Karta Muzyka na nowym ekranie Panelu Domowego zapewnia za to szybki dostęp do serwisów muzycznych, a karta Sport oferuje aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym — taki FlashScore, ale na naszym telewizorze. Aby mogli odbierać spersonalizowane treści na telewizorach LG, odpowiednio ustawione powiadomienia dostarczają im dane w czasie rzeczywistym: przypominają o zbliżającym się rozpoczęciu ważnego meczu, przesyłają informacje o zdobytych golach czy punktach, informują o ostatecznym wyniku rozgrywki tuż po jej zakończeniu. Czego chcieć więcej?

Mamy do tego oczywiście wszystkie najpopularniejsze aplikacje — Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, ale również wcześniej wspomniane Netflix, Twitch, Viaplay, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Polsat Box, a dla graczy są nawet NVIDIA GeForce Now czy Utomik, pozwalające cieszyć się najnowszymi grami w najwyższej jakości w chmurze. Jest więc naprawdę wszystko, czego można zapragnąć.

LG QNED 55QNED82 jest również kompatybilny z nowym standardem inteligentnego domu Matter. To sposób na obsługę i monitorowanie — jedynie za pomocą telewizora LG — szerokiej gamy urządzeń smart home od coraz większej liczby producentów. Dzięki temu możemy zarządzać całym swoim inteligentnym domem z poziomu naszego telewizora — a całość jest nawet kompatybilna z HomeKitem od Apple.

Wygodne sterowanie z każdej strony

LG QNED 55QNED82 oferuje klasyczny i uwielbiany przez wielu pilot Magic. Przede wszystkim wyróżnia się tym, że ma opływowy i bardzo przyjemny kształt, który po prostu dobrze leży w ręce. Ponadto pozwala użytkownikowi poruszać się po ekranie telewizora za pomocą wskaźnika, podobnie jak w przypadku myszy komputerowej — nie musimy przeklikiwać się przez długie menu; wystarczy odpowiednio „pomachać” pilotem. To ułatwia nawigację po menu, aplikacjach i opcjach telewizora.

Magic obsługuje również funkcję rozpoznawania głosu. Możemy więc wydawać polecenia głosowe, takie jak zmiana kanału, regulacja głośności czy wyszukiwanie treści, co sprawia, że sterowanie telewizorem staje się jeszcze bardziej intuicyjne. To wszystko — co wcale nie jest takie oczywiste — obsługiwane jest w języku polskim. Jak nie chce nam się klikać, wystarczy powiedzieć, co potrzebujemy, do pilota.

Ostry i naturalny obraz dzięki technologii LG QNED

Przejdźmy teraz do tego, co jednak najważniejsze — czyli do samego obrazu. LG QNED 55QNED82 może pochwalić się technologią QNED. To pewnego rodzaju rewolucja na rynku telewizorów, która łączy w sobie zalety dwóch zaawansowanych technologii: Quantum Dot i NanoCell. To połączenie stworzone przez firmę LG redefiniuje standardy jakości obrazu i dostarcza widzom naprawdę wyjątkowe wrażenia wizualne. Skupmy się więc na tych dwóch technologiach: co dokładnie która daje.

Technologia Quantum Dot to zaawansowany system oparty na nanokryształach. Te, znane jako kropki kwantowe, są zdolne do precyzyjnej regulacji barw, co przekłada się na wyjątkową intensywność kolorów. W przypadku QNED, Quantum Dot dostarcza nie tylko szeroką gamę barw, ale także poprawia kontrast i jasność obrazu, tworząc wrażenie niezwykłej głębi i realizmu. Warto również zaznaczyć, że kropki kwantowe są na tyle małe, że człowiek nie jest w stanie dostrzec ich gołym okiem — a to sprawia, że dostajemy na ekranie naprawdę wyjątkowe kolory. Jeśli bawią Was hasła o milionach kolorów i uważacie, że jest ich zaledwie kilka (no, może kilkanaście), to ten telewizor sprawi, że zmienicie zdanie.

NanoCell to za to technologia oparta na zastosowaniu nanocząsteczek, które pełnią rolę filtrów kolorów. Te nanocząsteczki eliminują niepożądane zakłócenia, takie jak odbicia światła czy zmienne widmo kolorów. Dzięki temu, NanoCell gwarantuje, że kolory wyświetlane na ekranie są czyste, precyzyjne i niezniekształcone. Dodatkowo, NanoCell umożliwia zwiększenie szerokości kąta widzenia, co sprawia, że obraz jest doskonale widoczny z różnych pozycji, co jest kluczowe zwłaszcza w większych pomieszczeniach. Dzięki temu możecie oglądać telewizor w wielkiej grupie i nawet osoby siedzące w najbardziej skrajnej części pokoju będą wszystko doskonale widzieć — a wyświetlana treść i tak będzie najbliższej możliwej jakości. Na tym etapie można stwierdzić, że ciężko doszukać się tu jakichkolwiek wad.

QNED Color Pro, czyli magia czystych i bogatych Kolorów

Mówiąc o telewizorach koreańskiego giganta, nie można również zapomnieć o QNED Color Pro — technologii wspieranej przez Quantum Dot i NanoCell. Dzięki temu kolory nabierają życia, a obraz staje się głęboki i realistyczny. Quantum Dot zapewnia intensywne barwy, a NanoCell eliminuje zakłócenia, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń wizualnych — to połączenie nie może okazać się złe. Nasycenie i ilość barw doceni każda osoba.

Procesor α7 AI 4K Gen6. Takim sercem nie powstydziłby się żaden telewizor

Sercem telewizora LG QNED 55QNED82 jest procesor α7 AI 4K Gen6. Jego potęga tkwi w zdolności do kontrolowania jakości obrazu, dostarczając wrażenia spersonalizowane do indywidualnych preferencji użytkownika. Skalowanie obrazu na najwyższym poziomie i szeroki zakres opcji dostosowania sprawiają, że każdy widz będzie podekscytowany — CPU sprawia między innymi, że nawet stare wideo w jakości 360p będzie wyglądać niemal jak 4K!

Procesor ten automatycznie rozpoznaje gatunek treści i oświetlenie otoczenia, po czym odpowiednio dostosowuje parametry obrazu. To jednak w żaden sposób nie wpływa negatywnie na jakość — każda automatyczna regulacja zapewnia ostry i wyraźny obraz na ekranie telewizora.

Jeśli chodzi o analizę typu treści, to LG sam rozpoznaje, czy aktualnie oglądamy film, wydarzenie sportowe, animację czy standardową telewizję — i automatycznie wybiera najlepsze dla danego gatunku parametry obrazu i dźwięku. Do tego nie można zapomnieć o wspomnianej już funkcji AI Brightness Control, która automatycznie reguluje mapowanie tonalne i jasność ekranu na podstawie warunków oświetleniowych otoczenia. Dzięki temu ekran staje się jaśniejszy w jasnych obszarach i ciemniejszy w ciemnych, co zmniejsza efekt halo i zapewnia czystszy obraz. Nie będzie już sytuacji, w której musicie spuścić rolety, żeby dobrze widzieć treści wyświetlane na Waszym TV. To zwyczajnie wpływa na komfort… nasz, czyli widzów.

Obraz obrazem, ale równie istotnym czynnikiem podczas oglądania jest dźwięk. Pod tym względem α7 AI 4K Gen6 również nie zawodzi — procesor analizuje źródło sygnału audio i optymalizuje go na podstawie oglądanej treści oraz położenia telewizora w pomieszczeniu. Gdyby tego było mało, miesza kanały audio, aby zapewnić lepsze wrażenia przestrzenne.

Kluczową rolę w tym wszystkim odgrywa również — a jakże — sztuczna inteligencja. Algorytm AI miesza dwa kanały audio, aby zapewnić jeszcze bardziej wciągający wirtualny dźwięk przestrzenny 5.1. Dzięki temu wrażenia audio są dla widzów jeszcze bogatsze i bardziej efektowne. Do tego, rozpoznawanie treści dotyczy również dźwięku — procesor rozpoznaje i optymalizuje dźwięk w każdym rodzaju treści — na przykład sztuce teatralnej, widowisku sportowym, filmie, wiadomościach czy muzyce. Dzięki temu głos osoby czytającej wiadomości jest wyraźniejszy, a efekty dźwiękowe w filmach robią jeszcze większe wrażenie.

Ekologia odgrywa kluczową rolę

Technologia technologią, ale LG nie zapomina również o tym, że musimy dbać o naszą planetę. Warto na końcu zaznaczyć, że opakowanie telewizora zostało zaprojektowane z myślą o ekologii — jest wykonane z kartonu jednolitego koloru, nadającego się do recyklingu.

Artykuł powstał we współpracy z firmą LG