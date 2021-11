Użytkownicy nowych słuchawek Samsung skarżą się na problemy z infekcją uszu

Coraz głośniej robi się o problemach z nowymi słuchawkami firmy Samsung, których użytkownicy skarżą się na problemy zdrowotne. Podobno gigant już podjął pierwsze kroki, by im pomóc.

Na co dzień korzystamy z produktów niekoniecznie zastanawiając się nad tym, jakie zagrożenia mogą się z nimi wiązać. Dzisiaj świat obiegła wiadomość o tym, że słuchawki firmy Samsung - Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Buds Pro mogą doprowadzić do infekcji uszu. Użytkownicy - nie powiem że masowo, ale też nie są to pojedyncze przypadki - skarżą się na takie przypadłości. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że Samsung natychmiast zareagował i oferuje klientom możliwość łatwego zwrotu.

Galaxy Budsy i problemy z infekcjami. Klienci rozważają pozew

W chwili gdy powstaje ten tekst - Samsung nie opublikował jeszcze swojego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. W internecie można przeczytać, że klienci ktorzy zostali dotknięci problemem mogą liczyć na pełny zwrot kosztów, a nawet pokrycie kosztów leczenia. Nie wiadomo też co powoduje problemy — gdybania trwają i jednym z najczęściej obwinianych elementów są materiały, które zostały użyte w konstrukcji urządzenia — bo przecież takie problemy nie występowały przy poprzednich modelach. Sam nie miałem okazji korzystać z ostatnich Budsów od Samsunga, ale redakcyjny kolega na te wieści się w ogóle nie zdziwił — i mówi że w jego opinii słuchawki te mocno wchodzą w kanał uszny.

Przy okazji problemów ze słuchawkami Samsunga, z czystej ciekawości sprawdziłem jak sprawy mają się w kwestii bezpieczeństwa korzystania z takich produktów w ogóle. Okazuje się, że temat szkodliwości słuchawek dousznych nie jest niczym nowym. Lekarze badający wspominają o regularnie powtarzających się problemach, które trapią użytkowników długo korzystających ze słuchawek: infekcje bakteryjne, grzybiczne i regularne stany zapalne. Przez zablokowanie dostępu powietrza do kanału słuchowego w uchu utrzymywana jest wilgoć, a to wspomaga rozwój i gromadzenie bakterii. Dlatego słuchawki nauszne — zwłaszcza przy dłuższym korzystaniu — mają być dużo lepszym rozwiązaniem. Poza tym warto dbać o higienę tych urządzeń i regularnie je czyścić i dezynfekować.

