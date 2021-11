Beats by Dre przejęte przez Apple zostało w 2014 r. Firma z Cupertino na zakup przeznaczyła 3 miliardy dolarów. Od tamtego czasu do sklepów trafiły różne modele słuchawek Beats: od przewodowych, po bezprzewodowe wykorzystujące cześć technologii Apple wykorzystywanych w słuchawkach AirPods. Najnowszy model Beats Fit Pro oprócz zaawansowanego systemu redukcji hałasu spodoba się tym, którzy w czasie swoich treningów lub innych aktywności fizycznych szukają rozwiązań pozwalających na wygodne słuchanie muzyki, podcastów czy oglądanie filmów i seriali.

Beats Fit Pro od Apple nie pojawiły się na ostatniej prezentacji Apple poświęconej Apple Music, słuchawkom AirPods 3 i nowym komputerom MacBook Pro. Cicha premiera poprzedzona była jednak kilkoma przeciekami i kontrolowanymi przeciekami. Kilka tygodni temu paparazzi przyłapali celebrytkę Kim Kardashian z Beats Fit Pro, co zwiększyło zainteresowanie niezapowiedzianymi jeszcze słuchawkami na amerykańskim rynku.

Beats Fit Pro. Nowe słuchawki Apple z ANC dla lubiących sport

Beats Fit Pro na tle innych słuchawek z oferty Apple wyróżniają się dodatkowym giętkim elementem. To tzw. wingtips trzymające słuchawki i dopasowujące się do kształtu ucha. Zwiększona stabilizacja przekłada się na pewniejsze trzymanie się słuchawek w uchu bez obaw o ich wypadnięcie w czasie wymagających szybkich ruchów aktywności fizycznych. Słuchawki mają oferować czysty i wyraźny dźwięk dzięki autorskim rozwiązaniom Apple. Nie mogło w nich też zabraknąć technologii, których firma używa w swoich innych słuchawkach. Mowa tu nie tylko o redukcji szumów z funkcją z trybem kontaktu, ale o układzie H1.

Oferuje on m.in. szybkie parowanie i przełączanie między urządzeniami, współdzielenie dźwięku z innymi słuchawkami Apple i lepsze zarządzanie baterią. A ta pozwala na osiągnięcie do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu z włączoną funkcją ANC. Etui pozwala na wydłużenie tego czasu do 24 godzin. 5-minutowe ładowanie słuchawek pozwoli na dodatkową godzinę pracy. Samo etui niestety nie posiada możliwości bezprzewodowego ładowania, co dla wielu będzie dużą wadą. W pudełku, oprócz samych słuchawek i kilku końcówek znalazł się przewód do ładowania USB-C do USB-C. Warto jednak dodać, że nie znajdziecie w nim ładowarki.

Beats Fit Pro w sklepach. Ze sprzedaży znikają stare modele słuchawek

Wraz z premierą nowych słuchawek Beats Fit Pro, Apple zdecydowało się na wycofanie z oficjalnej dystrybucji kilku starszych modeli. Dotyczy to modeli Beats EP, Beats Solo Pro oraz Powerbeats 3. Słuchawek tych nie można już zamawiać w oficjalnych sklepie Apple Store Online - także w Polsce. Na próżno jednak szukać Beats Fit Pro w polskim Apple Store. Ten model nie jest jeszcze dostępny i nie wiadomo, kiedy pojawi się w oficjalniej sprzedaży. Nie znamy jednak jego ceny.

Słuchawki w Stanach Zjednoczonych wyceniono na 199,99 dolarów, co przełożyć się możne na ok. 1129 zł. Polski sklep nie doczekał się również obniżki cen innych dostępnych modeli słuchawek Beats. Beats Studio Buds, Beats Flex oraz Powerbeats Prow amerykańskim sklepie dostępne są teraz w niższych cenach. Być może wraz z wprowadzeniem Beats Fit Pro do sprzedaży w Polsce, także i te słuchawki dostępne będą taniej.