AirPods Pro 2: według plotek, słuchawki trafią na rynek dopiero jesienią 2022

Można długo rozprawiać na temat tego czy słuchawki Apple są warte swojej ceny, czy są na tyle dobre by płacić za nie blisko tysiąc złotych — zwłaszcza w świecie dziesiątek alternatyw, które z każdą wersją są coraz bardziej dopracowane. Nie zmienia to faktu, że to właśnie bezprzewodowe słuchawki Apple okazały się prawdziwą rewolucją w tym segmencie urządzeń — i mimo rosnącej jak grzyby po deszczu konkurencji, to właśnie one są najbardziej ikonicznymi słuchawkami. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że kolejne AirPodsy Pro będą rozchodziły się jak świeże bułeczki.

AirPods Pro 2: plotki sugerują, że Apple wprowadzi nowe słuchawki jesienią przyszłego roku

Według popularnego — mającego swoje zasługi w przeszłości — leakera znanego na Twitterze jako @FrontTron, nowe słuchawki AirPods Pro 2 nie trafią do użytkowników wiosną, jak wcześniej zapowiadano, a dopiero w trzecim kwartale przyszłego roku. Nie mam żadnych wątpliwości, że prace nad kolejną wersją AirPods Pro trwają. Kilka tygodni temu Apple zapowiedziało nowe wcielenie ich podstawowych słuchawek: AirPods 3, teraz naturalnym krokiem więc wydaje się zapowiedź droższego wariantu ich kultowych słuchawek.

AirPods Pro trafiły do sklepów w październiku 2019 roku — jeżeli informacje podane przez @FrontTron się potwierdzą, na kolejne ich wcielenie przyjdzie nam poczekać trzy lata. W świecie technologii to naprawdę szmat czasu, dlatego już teraz wiąże się z nimi sporo nadziei. Wcześniejsze plotki wspominały o wsparcie "Znajdź mój" bezpośrednio z etui, a także... wbudowanych weń bezpośrednio głośnikach. Ponadto samo etui miałoby doczekać się odrobinę odświeżonego designu. Dla tych, którzy po dziś dzień nie polubili się z kształtem AirPods Pro - nie mam jednak dobrych wieści. Same słuchawki miałyby pozostać bez zmian.