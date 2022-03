Telewizory LG od wczoraj bez dostępu do sklepu z aplikacjami. Trwa awaria

LG i problem z dostępem do LG Content Store. Firma wie że problem istnieje i już pracuje nad jego rozwiązaniem

Telewizory LG cieszą się nad Wisłą dużą popularnością — co absolutnie mnie nie dziwi. System - w mojej opinii - nie należy do ideału, ale da się lubić. Jednak biorąc pod uwagę ostatnie ceny ich telewizorów OLED — a także fenomenalną jakość flagowych modeli, wydają się być... naturalnym wyborem. Jeżeli korzystaliście kiedyś z ich rozwiązań, to prawdopodobnie doskonale znacie tamtejszy sklep z aplikacjami, w którym czekają na użytkowników m.in. wszystkie ulubione aplikacje VOD. Od wczoraj użytkownicy skarżą się na brak dostępu do takowych — podobnie jak komend głosowych.

Na forum Reddit pojawił się wczoraj wątek, w którym jeden z użytkowników LG OLED C1 skarżył się na brak dostępu do sklepu z aplikacjami. Szybko okazało się, że wielu Polaków ma ten sam problem. W odpowiedzi @jaqb1984 wspomina że kontaktował się ze wsparciem telefonicznym — i wszystko to przez problemy z serwerami, które mogą potrwać nawet kilka dni.

Polski oddział LG wie o problemach — i wystosował oficjalną wiadomość w tym temacie:

Jesteśmy świadomi istnienia problemu z działaniem LG Content Store. Sprawa została już zgłoszona do naszych specjalistów, którzy pracują nad jej jak najszybszym rozwiązaniem. Serdecznie przepraszamy za niedogodności.

Na tę chwilę nie pozostaje zatem nic innego jak... cierpliwie czekać na zażegnanie awarii.