LG Display kilka miesięcy temu uruchomiło fabrykę matryc OLED w Chinach co miało zaowocować nie tylko zwiększenie dostępności ale również niższymi cenami. I tak faktycznie jest.

Tańsze matryce OLED

W dobie wysokiej inflacji i powszechnych braków związanych z elektroniką konsumencką, każda informacja o niższych kosztach jest warta przytoczenia. Dlatego LG pochwaliło się, że nowa fabryka paneli OLED, która od kilku miesięcy działa w Chinach już teraz osiągnęła świetne wyniki związane nie tylko z jakością paneli, ale również kosztem ich produkcji. Jako przykład podawana jest najmniejsza matryca o przekątnej 48 cali, której koszt wytworzenia jest w Chinach o 13-14% niższy niż w fabryce w Korei, a jeszcze w zeszłym roku był większy. Wkrótce podobne oszczędności mają dotyczyć również większych ekranów (65 i 77 cali), a w przyszłości taniej będzie można też wyprodukować panele o przekątnej 83 oraz nawet 97 cali. Ten ostatni nie został jeszcze zapowiedziany w żadnym nowym produkcie, ale nie wykluczone, że dowiemy się czegoś na jego temat podczas nadchodzących targów CES.

Oczywiście niższe koszty produkcji paneli wcale nie muszą oznaczać niższych cen gotowych telewizorów dla konsumentów, ale dobrze wiedzieć, że LG Display będzie mogło udzielać większych rabatów ;-). W dobie osłabiającej się złotówki i rosnących kosztów dostawy, to bardzo dobra wiadomość. Ucieszą się z niej pewnie również inni producenci telewizorów OLED, bo LG dostarcza swoje panele również na potrzeby Philipsa, Panasonica, Sony oraz Vizio. Nowa fabryka to także większa dostępność paneli, których w tym roku LG Display ma wyprodukować nawet 7 milionów. W 2020 roku dostawy osiągnęły poziom 4,4 miliona sztuk, więc wyraźnie mniej.

Jeśli zatem planujecie w najbliższym czasie zmienić telewizor, to jest duża szansa, że zarówno dostępność będzie większa jak i ceny bardziej atrakcyjne. Obecnie widać pewien zastój i telewizory OLED nie chcą tanieć poniżej wartości jakie odnotowywaliśmy jeszcze pod koniec 2019 roku, kiedy to modele o przekątnej 55 cali można było kupić w promocjach za około 4000 PLN, a 65 cali za nieco ponad 6500 PLN. Kolejny spadek cen jest chyba jednak coraz bliżej, nawet jeśli miałoby to być "tylko" 10%. Trzymamy kciuki.

źródło: FlatspanelsHD