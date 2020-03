LG V60 ThinQ 5G – poznaliśmy cenę najnowszego telefonu Koreańczyków

Jak szybko LG obniży cenę?

Koreańczycy znani są z tego, że po premierze ceny prezentowanych przez nich telefonów bardzo szybko maleją. Dlatego też wiele osób od samego początku zapowiada się, że chętnie kupi prezentowany model, ale poczeka z tym 2-3 miesiące, aż jego cena spadnie. W tym przypadku jednak nie byłbym aż taki pewien, czy wysoka obniżka rzeczywiście nastąpi. Mamy tu bowiem niezły procesor z modemem 5G, dobre aparaty czy (wreszcie) dużą baterię. Wycena na poziomie 3500 zł nie wydaje się więc tak zła, by LG musiało z niej szybko schodzić by utrzymać sprzedaż. Co prawda w niższej cenie (3000 zł) możemy nabyć np. Oneplusa 7 Pro, który posiada więcej pamięci RAM, ale według benchmarków jego procesor (SD 855) jest wolniejszy od SD 865 nawet od 1/4. V60 Thinq 5G może być więc jednym z pierwszych kroków w nowej strategii LG, według której do 2021 roku ich dział mobilny ma zacząć przynosić zyski.

Czy tak będzie – zobaczymy :)