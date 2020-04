Dwa ekrany czy jeden wyginany? Które podejście jest lepsze?

Po drugie, co wiąże się z tym co mówiłem wcześniej, dwuekranowce pozwalają na pracę bez martwienia się o samo urządzenie. Pamiętajmy bowiem, że z takiego Surface Duo nie będziemy korzystać w domu, gdzie te same zadania możemy wykonać na komputerze. Jest on bardziej przeznaczony dla osób, które ciągle są w ruchu i potrzebują wykonać więcej swoje zadania w podróży z jednego spotkania służbowego na drugie. Jak już sobie ustaliliśmy wcześniej – składane smartfony w tym wypadku nie są po prostu dobrymi kompanami. Od smartfona na którym się pracuje wymagamy tego, by można było na nim polegać. Jeżeli od naszej pracy dużo zależy, nie możemy sobie pozwolić by zepsuł się on w momencie, w którym będziemy go potrzebować. Dlatego osoby, które naprawdę chcą na takich urządzeniach pracować zapewne wybiorą rozwiązanie mniej efektowne, ale za to – bardziej efektywne.

Konsumpcja treści – to raczej oczywiste. Chyba…

Jedną rzecz trzeba smartfonom z giętkim wyświetlaczem oddać – oglądanie filmów na ich dużym ekranie zawsze będzie wygodniejsze, niż na urządzeniach takich jak Surface Neo czy LG z Dual Screen. Zarówno podejście Samsunga jak i Huaweia pozwala uzyskać więcej niezakłóconej przestrzeni do konsumpcji treści względem rozmiarów urządzenia po złożeniu. Ekrany w tych smartfonach także chwalone są za jakość wyświetlanego obrazu, więc w tym wypadku nie można się do czegokolwiek przyczepić. Jedyne, co w tej kwestii mnie interesuje, to to, czy po pół roku użytkowania przez przeciętnego Kowalskiego, obraz na ekranie pełnym wgnieceń i rys będzie prezentował się tak samo dobrze. O ile w przypadku urządzeń zaginanych do środka można bowiem jeszcze mówić o jakiejś ochronie ekranu, tak nie ma szans by Mate X po roku prezentował się równie dobrze jak w dniu premiery. Jeżeli więc producenci nie zrobią nic z kwestią zabezpieczenia rysującego się od paznokci wyświetlacza, to składaki mogą mieć duży problem ze swoim największym atutem.

Werdykt na dziś: dwa ekrany. Werdykt na jutro….

Podsumowując – moja decyzja w kwestii werdyktu będzie dość przewrotna. Uważam bowiem, że finalnie technologią, która z tego boju wyjdzie zwycięsko jest… zawijany ekran. Tyle tylko, że jeszcze nie teraz. Na chwilę obecną dużo lepszym wyborem jest telefon z dwoma wyświetlaczami – będzie on trwalszy, lepszy do multitaskingu a i filmy czy gry na nim zawsze będą wyglądać tak samo. Elastyczne wyświetlacze to jednak przyszłość. Jeżeli wierzyć zapewnieniom takich firm jak TLC już niedługo będziemy mogli mieć np. telefon który się nie składa, a rozwija. W teorii pozwoli to tworzyć urządzenia, które po złożeniu mają nie dwa, ale np. 4 razy mniejsze wymiary – coś czego dwuekranowce nigdy nie będą w stanie zrobić.

Główny problem z giętkimi smartfonami leży jednak w tym, że to wciąż prototypy. Bardzo zaawansowane prototypy, które sprzedawane za astronomiczne kwoty czynią z ich użytkowników beta-testerów. Galaxy Fold nie pozbędzie się swoich wad w następnej generacji, ani nawet w jeszcze następnej. To będzie proces, który może zająć sporo czasu, ale który w końcu się uda. Inżynieria już nie raz pokazywała na co ją stać. Miało się nie dać polecieć na księżyc? Dało się. Miało się nie dać stworzyć sztucznej inteligencji? Dało się. Przy tym stworzenie giętkiego materiału równie odpornego jak szkło wydaje się być dziecięcą igraszką.

Jednak dopóki on nie powstanie, moim zdaniem dwuekranowce będą lepsze.