LG gram 16Z90Q - ani grama za dużo

Dzięki temu w sklepach pojawiły się modele wyróżniające się na tle konkurencji, jak np. LG gram 16Z90Q, laptop z ekranem o przekątnej 16 cali, który oferuje świetną wydajność i spory obszar roboczy, przy wadze poniżej 1,2 kg.

Gram nie znalazł się w nazwie bez powodu

Nazwa gram nie bierze się z niczego. LG wiele lat temu założyło sobie, że będzie produkować jedne z najlżejszych laptopów na rynku i skutecznie się tego postanowienia trzyma. Seria tych notebooków jak w każdym przypadku miała lepsze i gorsze momenty, ale wygląda na to, że w najnowszej generacji udało się połączyć to co najważniejsze. LG gram 16Z90Q to model będący połączeniem dwóch przeciwności. Z jednej strony mamy rekordową niską wagę - 1199 gramów, co sprawia, że bez problemu możemy wsadzić go do plecaka czy torby i nawet nie poczuć, że się tam znalazł. Z drugiej strony oferuje ogromny wyświetlacz o przekątnej 16 cali w proporcjach 16:10 i o rozdzielczości 2560x1600 pikseli oferujący ogromną przestrzeń roboczą i świetną jakość obrazu. Ekran IPS zapewnia idealne kąty widzenia oraz niemal pełne pokrycie palety barwowej DCI-P3.

Sama obudowa jest bardzo smukła, grubość tego modelu to zaledwie 16,8 mm, a nietuzinkowy design sprawia, że całość prezentuje się bardzo zgrabnie, mimo tego, że ma rozmiar 35,5 x 24,2 cm. Co więcej pomimo niewielkiej grubości, zastosowane materiały sprawiają, że laptopa LG gram można wygodnie przenosić jedną ręką, bez obaw, że nam się zaraz złamie.

Kluczem do sukcesu jest tutaj z pewnością platforma Intel Evo z procesorem Intel Core i5 lub i7 – w zależności od modelu, ale bazującym na 12. generacji architektury Core. To układ najnowszej generacji, zaprezentowany na początku tego roku i oparty na architekturze Alder Lake. Dzięki temu do dyspozycji mamy aż 12 rdzeni, 4 wydajne z obsługą wielowątkowości oraz 8 oszczędnych. W sumie procesor o TDP na poziomie 28 W może obsłużyć nawet 16 wątków jednocześnie i pracuje z zegarem nawet 4,7 GHz. Duża w tym zasługa procesu litografii Intel 7, który pozwolił osiągnąć nowy poziom efektywności energetycznej. W połączeniu z szybką pamięcią LPDDR5 oraz pozostałymi elementami platformy Intel Evo, otrzymujemy bardzo wydajne urządzenie zamknięte w niewielkiej obudowie. Gdy dodamy do tego jeszcze baterię o pojemności 80 Wh, to okazuje się, że ten komputer nie tylko sprosta każdemu zadaniu, ale też pozwoli na bezstresowe pozostawienie ładowarki w domu, bo powinien działać na baterii nawet 20,5 godziny. Zresztą nawet jeśli ładowarka byłaby potrzebna, to dzięki złączu ładowania USB typu C, energię można uzupełnić choćby zwykłą ładowarką od smartfona.

Duży rozmiar, mała waga i jeszcze większe możliwości

Rozmiarowo LG gram 16Z90Q jest całkiem pokaźny, szczególnie jeśli chodzi o szerokość, ale wynika to z zastosowania ekranu o przekątnej 16 cali. Sam ekran jest jednak zamknięty w minimalistycznych ramkach więc komputer jest tylko nieznacznie większy niż przestrzeń robocza jaką oferuje. Co ciekawe ramki są cieniutkie z każdej strony, nawet od dołu co nie zawsze jest regułą. Znalazło się tutaj tylko nieco miejsca na małe logo LG. Nad ekranem mamy natomiast bardzo dobrą kamerę do wideorozmów z czujnikiem podczerwieni zapewniającym zgodność z funkcją Windows Hello (automatyczne logowanie do systemów Windows 10/11).

Nowością w tegorocznych modelach LG gram jest technologia LG Glance by Mirametrix – innowacyjne oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które podnosi poziom bezpieczeństwa i wygody. Rozwiązanie to potrafi automatycznie zablokować ekran, gdy użytkownik odsuwa się od laptopa oraz ostrzega użytkownika i maskuje treść wyświetlaną na ekranie, gdy osoba postronna spogląda na ekran np. zza naszego ramienia. Jeżeli podłączony jest oddzielny monitor, kursor myszy i aktualnie używane okno są automatycznie przenoszone na ekran, na który patrzy użytkownik.

Jak już wspominałem, matowy ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2560x1600 pikseli zapewnia wygodną pracę nie tylko w podróży, ale również w domowym zaciszu, bez konieczności podłączania dodatkowego monitora. Jeśli jednak taka sytuacja miałaby mieć miejsce to też z tym nie będzie problemu, bo na obudowie znajdziemy szereg portów rozszerzeń, w tym dwa Thunderbolt (USB typu C) z obsługą przesyłania energii oraz obrazu jednocześnie, a także gniazdo HDMI, wyjście słuchawkowe, dwa tradycyjne port USB 3.2 typu A oraz czytnik kart pamięci micro SD. W sprzedaży dostępny jest też dodatkowy ekran LG gram +view o przekątnej 16 cali, który podłączamy tylko przy pomocy kabla USB typu C, kompatybilnego z Thunderbolt (patrz zdjęcie powyżej, kabel jest w zestawie z laptopem). Trudno więcej wymagać od bardzo przecież mobilnego komputera, którego możliwości można łatwo rozszerzyć dowolnym hubem lub stacją dokującą ze złączem USB typu C. Układ graficzny nowej generacji zintegrowany z procesorem Intel Core i7 lub i5 pozwala na wykorzystanie nawet 4 wyświetlaczy jednocześnie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten leciutki ultrabook stał się również domowym centrum dowodzenia.

LG postanowiło również zapewnić wygodę w codziennym obcowaniu z notebookiem, dlatego do dyspozycji mamy nie tylko pełnowymiarową klawiaturę, ale również blok numeryczny. Duże klawisze z powiększonym do 1,6 mm skokiem sprawiają, że pisanie nawet dłuższych tekstów jest bardzo przyjemne i nie powoduje dyskomfortu dla nadgarstków. Dużą zaletą w pracy poza domem jest również obecność dużego touchpada o proporcjach 16:10 (takich samych jak ekran), który wygodnie pozwala poruszać się po całej powierzchni roboczej. Nawigacja jest również uproszczona dzięki obsłudze licznych gestów i kilku palców jednocześnie, co akurat dla nikogo pewnie nie jest zaskoczeniem.

Jestem też pewny, że wiele osób doceni minimalistyczny i nietuzinkowy design tego komputera, który nie jest krzykliwy i rzucający się w oczy. LG postawiło na proste formy geometryczne i trzeba przyznać, że to bardzo dobrze się sprawdza. Obudowa wykonana jest z bardzo lekkiego stopu magnezu zapewniającego dużą sztywność, a biorąc pod uwagę certyfikat MIL-STD-810G, również odpowiednią odporność na temperatury, pył, wibracje oraz uderzenia. Również pod względem funkcjonalnym, bo zwrócono uwagę na wiele detali. Między innymi górną klapę można podnieść jedną ręką, a jej odpowiedni docisk gwarantuje zestaw magnesów. To detale, ale w codziennym użytkowaniu bardzo istotne i miło, że LG zwróciło na to uwagę.

Podsumowując LG gram 16Z90Q to bardzo ciekawy laptop, który łączy w sobie mogłoby się wydawać przeciwstawne cechy. Razem stanowią jednak idealną całość, zapewniając łatwą (i lekką) w transporcie stacje roboczą o bardzo przyzwoitej wydajności, z długim czasem pracy na baterii i ogromną powierzchnią do pracy. Dodatkowo oferującą spore możliwości rozbudowy, wygodną klawiaturę i touchpada oraz bardzo dobrą jakość wykonania.

Artykuł powstał przy współpracy z marką LG.