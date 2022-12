LG gotowe pchnąć mobilną fotografię dalej. Wkrótce zrobimy jeszcze lepsze zdjęcia smartfonem?

To żadna tajemnica, że aparat fotograficzny w smartfonie to dla lwiej częśći użytkowników najlepszy aparat. Głównie dlatego, że zawsze mają go przy sobie. Poza tym jednak to aparat, który bez większych wygibasów, specjalistycznej wiedzy i kupowania kolejnych kosztownych akcesoriów pozwoli wykonać solidną fotografię do rodzinnego albumu - i nie tylko. Mimo że z porównaniem do klasycznych aparatów fotograficznych tutaj wszystko jest zminiaturyzowane do granic, to efekty wciąż są co najmniej satysfakcjonujące. Ogrom w tym zasługi oprogramowania. Sztuczna inteligencja dba nie tylko o to, by efekt bokeh wyglądał naturalnie. To także ona odpowiada za dobre odwzorowanie kolorów czy efekt HDR z prawdziwego zdarzenia - bez konieczności kombinowania z kompensacją ekspozycji i późniejszym łączeniem zdjęć. Jest jednak pewien aspekt, który od lat stoi w miejscu. Chodzi, rzecz jasna, o zoom. Ten aspekt zawsze schodził na dalszy plan — cyfrowy zoom musiał w dużej mierze wystarczyć, a jakość obrazu była bez znaczenia. Sony co prawda ma swoje kompenenty w swojej ofercie, ale nie są one tak spektakularne, jak wielu by tego oczekiwało. Ale niebawem się to zmieni?

LG Innotek prezentuje zoom optyczny dla smartfonów. To będzie prawdziwa rewolucja?

Moduł aparatu z optycznym teleobiektywem to jedna z nowości, którą na targach CES 2023 zaprezentuje światu koreański producent. Nie widzieliśmy jeszcze tego gadżetu w praktyce — LG Innotek rozpoczął bowiem od szumnej zapowiedzi w formie... wiadomości prasowej. To z niej wiemy mniej-więcej czego możemy się spodziewać. Przedstawiając światu swój nowy produkt, przedstawiciele firmy informują:

Moduł aparatu z optycznym teleobiektywem jest mikroelementem opracowanym dla smartfona poprzez integrację funkcji aparatu teleskopowego, które były najczęściej stosowane w profesjonalnych aparatach, takich jak lustrzanka lub aparat bezlusterkowy. Jest on montowany na tylnej stronie smartfona, aby umożliwić robienie zdjęć i filmów bez pogorszenia jakości obrazu, nawet podczas powiększania z dużej odległości (...) Dzięki zastosowaniu w smartfonie "modułu aparatu z optycznym teleobiektywem" firmy LG Innotek, możliwe jest filmowanie z optycznym zoomem w dużym powiększeniu - nawet 4~9 razy. Istnieją dwa główne rodzaje zoomu: optyczny i cyfrowy. W przeciwieństwie do cyfrowego zoomu, który po prostu powiększa rozmiar obrazu, aby mieć poważną degradację jakości, optyczny aparat z zoomem przesuwa obiektyw bezpośrednio, aby powiększyć obiekt, który ma zaletę utrzymania wysokiej jakości obrazu.

Producent zapewnia także, że opracowywany przez nich produkt - poza najwyższą jakością - zapewni także szybkie tempo działanie, niewielki pobór prądu, precyzję, a także optyczna stabilizację obrazu. Dzięki temu filmy i zdjęcia wykonane za jego pośrednictwem miałyby pozostawać najwyższej jakości — i to bez obaw o to, że będą rozmazane czy poruszone. LG chce dać smartfonowy odpowiednik 100-200mm, więc przy 200mm bez stabilizacji aparat byłby... prawdopodobnie w dużej mierze nieużywalny. Jakie modele zrobią z tego użytek? Zobaczymy - jest spora szansa, że o konkretach usłyszymy więcej podczas CES.