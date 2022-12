Trzymajcie się mocno i zapnijcie pasy, bo przed Wami cała seria informacji na temat tego, co planuje Google pokazać na przestrzeni kolejnych lat aż do 2025 roku. W poprzednich przypadkach przecieki były na tyle liczne, że Google samo udzielało informacji o nadchodzących premierach, ale w tej sytuacji raczej nie będzie skore do potwierdzenia lub naprostowania takiego natłoku zapowiedzi. Okazuje się bowiem, że anonimowe źródło serwisu Android Authority zdradziło ramowe plany premier nowych modeli Google Pixel aż do 2025 roku.

Pixel 7a i składany Pixel Fold w 2023 na Google I/O 2023

Już w przyszłym roku podczas wiosennego wydarzenia zobaczyć mamy Pixela 7a, czyli tańszy wariant najnowszych modeli, a także wyczekiwany model Pixel Fold ze składanym ekranem. W Pixelu 7a ma pojawić się ekran z odświeżawniem 90 Hz, nowy procesor Tensor G2 SoC, poprawione kamery i bezprzewodowe ładowanie. Jego cena ma wynieść 449 dolarów, czyli plus minus tyle, ile poprzednie modele, ale nowy Pixel Fold już tak tani nie będzie. Docelowo ma kosztować 1799 dolarów, ale na jego temat nie dowiedzieliśmy się nic więcej.

Pixele 8 i 8 Pro jesienią 2023. Zabraknie Pixela 8a?

W październiku 2023 roku zaprezentowane będą dwa nowe modele: Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Znajdzie się w nich nowy układ Tensor G3 oraz poprawiona główna kamera ze znakomitym wsparciem dla HDR. Nowy Pixel 8 ma się stać bardziej poręcznym, kompaktowym urządzeniem z ekranem mniejszym niż przekątna wynosząca 6,3 cala w modelu Pixel 7. Całkiem możliwe ma być pominięcie premiery Pixela 8a, ponieważ nie wiadomo, jak sprzeda się 7a, a być może Google zmieni cykl wydawania nowych model "a" i będzie je odświeżać co dwa lata, jak Apple.

Pixel 9 i dwa warianty Pixela 9 Pro jesienią 2024

Najciekawiej rysuje się chyba jesień 2024, bo wtedy pokazane mają być trzy modele: Pixel 9 oraz dwa warianty Pixela 9 Pro: z mniejszym i większym ekranem. Ten bardziej kompaktowy model ma mieć ekran z przekątną 6,3 cala i zachować większość najważniejszych cech większego modelu. Wdrożony ma być też nowy układ Google Tensor G4 SoC opracowany ponownie przez Samsunga.

Pixele 10 niczym iPhone'y od Apple?

Plany na 2025 rok są mnie konkretne, ale Google ma rozważać pokazanie modelu ze składanym ekranem podobnym do Flipa od Samsunga, wraz z którym zaprezentowane będą trzy modele Pixel 10: ponownie jeden podstawowy, dwa Pro. Niewykluczone, że Google zrezygnuje ze składanego modelu i pokaże cztery Pixele 10: dwa podstawowe i dwa Pro z ekranami o różnych rozmiarach, podobnie jak Apple.