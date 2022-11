Nowa jakość elastycznych ekranów

LG Display bardziej kojarzy nam się z rozwojem elastycznych ekranów OLED, które obecnie znalazły swoje miejsce chociażby w składanych smartfonach. Koreańska spółka pracuje jednak nad wyświetlaczami różnego typu, między innymi również nad technologią microLED, na którą czekają przede wszystkim miłośnicy dużych telewizorów. Jednak zaprezentowany ostatnio wyświetlacz nie będzie bił rekordów pod względem rozmiarów, ma średnicę o przekątnej 12 cali, ale za to można go rozciągnąć nawet do 14 cali (o niemal 20%) i nadal z niego korzystać. Dzięki zastosowaniu specjalnego polimeru oraz diod microLED z elastycznymi połączeniami, obraz pomimo rozciągnięcia nic nie straci na swojej jakości.

Rozdzielczość wyświetlacza nie jest największa, obecnie gęstość upakowania pikseli wynosi 100 PPI (pikseli na cal), ale za to dzięki diodom led o średnicy 40 mikrometrów, wyświetla on pełną paletę barw RGB. Największą zaletą tego ekranu jest możliwość jego wyginania, składania i rozciągania, bez szkody dla samych diod microLED oraz połączeń między nimi. Wyświetlacz dzięki temu doskonale sprawdzi się tam gdzie chcemy pokryć jakieś nieregularne kształty albo np. do integracji z ubraniami. Jestem pewny, że zastosowania się znajdą, bo wiele wskazuje na to, że stworzona przez LG technologia będzie znacznie bardziej odporna na wyginanie nie dostępne obecnie wyświetlacze OLED.

Zastosowań z pewnością nie zabraknie, a doświadczenie zdobyte z diodami microLED może pomóc firmie w tworzeniu większych, standardowych wyświetlaczy. Powszechnie uważa się, że to właśnie ta technologia w przyszłości będzie głównym rywalem dla ekranów OLED. Póki co problemem jest zapewnienie odpowiedniej gęstości upakowania pikseli, choć 100 PPI to wartość, która z powodzeniem powinna wystarczyć aby dostarczyć wyświetlacz 4K o przekątnej 55 cali.