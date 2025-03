Lexus NX i RX - hybrydy plug-in z wyższej półki

Lexus wyróżnia się na rynku niezawodnością, luksusowym wykończeniem, doskonałym wyciszeniem kabiny oraz perfekcyjnie zestrojonym zawieszeniem. Wnętrza samochodów tego producenta są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co przekłada się na wyjątkowy komfort podróżowania. Dodatkowo, zaawansowane technologie multimedialne i systemy bezpieczeństwa sprawiają, że każdy model tej marki stanowi połączenie nowoczesności i tradycji japońskiego rzemiosła.

Lexus NX 450h+: Nowoczesność i wszechstronność

Lexus NX drugiej generacji to SUV, który łączy elegancję z funkcjonalnością. Dostępny w wersjach hybrydowych, oferuje zarówno tradycyjny napęd hybrydowy (NX 350h), jak i hybrydę typu plug-in (NX 450h+). Wersja plug-in hybrid pozwala na pokonanie nawet do 98 km w trybie elektrycznym, co czyni ją idealnym wyborem dla osób ceniących bezemisyjną jazdę bez rezygnacji z osiągów. Dzięki inteligentnemu napędowi na cztery koła E-FOUR, NX 450h+ zapewnia pewność prowadzenia w każdych warunkach, a jego układ napędowy gwarantuje dynamiczne przyspieszenie i płynne prowadzenie.

Model NX 450h+ korzysta z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 18,1 kWh, co pozwala na uzyskanie długiego zasięgu w trybie EV. Układ napędowy składa się ponadto z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w trybie Atkinsona, który może pochwalić się sprawnością cieplną sięgającą 41%. Jego moc to 185 KM co w parze z dwoma silnikami elektrycznymi – przednim o mocy 182 KM i tylnym o mocy 54 KM daje łączną moc systemową na poziomie 309 KM. Takie parametry przekładają się na świetną dynamikę oraz przyśpieszenie do 100 km/h w czasie 6,3 sekundy. Warto też podkreślić, że system zarządzania energią dba, aby w baterii zawsze zostało przynajmniej 20% energii. Dzięki temu nawet gdy auto nie jest w pełni naładowane możemy korzystać z całej mocy napędu oraz oszczędzać paliwo w jeździe czysto hybrydowej.

W 2025 roku Lexus obniżył ceny hybryd plug-in, czyniąc model NX 450h+ jeszcze bardziej dostępnym. Spadła przede wszystkim katalogowa cena, którą można dodatkowo obniżyć dzięki specjalnemu ekobonusowi (7,3%). Teraz można cieszyć się zaawansowaną technologią hybrydową w cenie poniżej 290 tys. złotych, co sprawia, że model ten stanowi atrakcyjną alternatywę dla samochodów z napędem spalinowym czy nawet hybrydowym. Ponadto, wnętrze NX-a zostało zaprojektowane z myślą o ergonomii i najwyższym komforcie. Wysokiej jakości materiały, intuicyjny układ deski rozdzielczej oraz nowoczesne systemy multimedialne sprawiają, że każda podróż staje się prawdziwą przyjemnością.

Standardowe wyposażenie modelu NX 450h+ obejmuje między innymi cyfrowy wyświetlacz przed kierowcą, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika otwieraną ruchem nogi, a także rozbudowany pakiet Lexus Safety System +, który obejmuje adaptacyjny tempomat, system monitorowania martwego pola oraz funkcję automatycznego hamowania awaryjnego. Komfortowe fotele z elektryczną regulacją i podgrzewaniem sprawiają, że z samochodu po podróży nawet nie chce się wysiadać.

Lexus RX 450h+: Luksus i innowacje

Podobnie jest w przypadku nowego Lexusa RX, który jest synonimem luksusu i zaawansowanej technologii. Wersja hybrydowa typu plug-in (RX 450h+) wyróżnia się możliwością pokonania do 70 km w trybie elektrycznym oraz dynamicznym przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w 6,5 sekundy za sprawą identycznego napędu jak w modelu NX 450h+.

RX 450h+ z 2025 roku to także większa dbałość o komfort akustyczny. Dzięki dodatkowym materiałom wygłuszającym oraz akustycznym szybom zarówno z przodu jak i z tyłu, wnętrze pojazdu jest jeszcze cichsze, co zwiększa komfort jazdy. Standardem w każdej wersji jest nowoczesny 12,3-calowy wirtualny kokpit, bezprzewodowa łączność ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które dbają o kierowcę i pasażerów w każdej sytuacji.

Model ten został też wyposażony w innowacyjne ogrzewanie promiennikowe, które zapewnia jeszcze wyższy komfort termiczny dla pasażerów. Ogrzewanie promiennikowe, wcześniej dostępne jedynie w modelu RZ, teraz znalazło zastosowanie w RX 450h+ w topowej wersji Omotenashi. Ta technologia szybko ogrzewa pasażerów przednich foteli przy pomocy promieniowania podczerwonego, co pozwala na szybsze odczucie ciepła i redukcję zużycia energii z baterii w chłodniejszych warunkach.

RX 450h+ został wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 18,1 kWh, co pozwala na wydłużony zasięg w trybie EV. Najczęściej wybierany przez klientów wariant Prestige z pakietem Technology został wyceniony na 390 100 zł (59 800 zł obniżki), a auto w standardzie ma m.in. 21-calowe felgi aluminiowe, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, 64-kolorowe oświetlenie ambient, a także pakiet systemów bezpieczeństwa rozszerzony o system monitorujący martwe pole w lusterkach (BSM), systemy ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) i z tyłu pojazdu (RCTA), a także asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA).

Lexus RX 450h+ oferuje również luksusowe skórzane fotele z funkcją masażu, system dźwiękowy Mark Levinson o wysokiej jakości oraz adaptacyjne zawieszenie AVS, które zapewnia doskonały balans między komfortem, a sportowym charakterem jazdy. Ponadto, dostępny jest system panoramicznego widoku 360 stopni, który ułatwia manewrowanie i parkowanie w każdych warunkach.

Atrakcyjne warunki finansowania z KINTO One

Lexus, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuje atrakcyjne warunki finansowania poprzez Najem KINTO One. Dla modelu NX 450h+ F SPORT miesięczna rata wynosi 2223 zł netto, co stanowi jedynie o 90 zł więcej niż w przypadku modelu NX 350h E-FOUR (2133 zł miesięcznie). Najtańszą opcją w ofercie Najmu KINTO One jest NX 450h+ Prestige z 20-calowymi kołami, dostępny za 1590 zł netto miesięcznie, co jest korzystniejsze niż w przypadku modeli z tradycyjnym napędem hybrydowym.

Program KINTO One umożliwia również wymianę samochodu na nowy co kilka lat, co pozwala klientom cieszyć się najnowszymi modelami bez konieczności długoterminowego zobowiązania. Niska miesięczna rata oraz niewielka różnica w cenie między napędami HEV, a PHEV sprawiają, że oferta jest niezwykle atrakcyjna. Dodatkowe korzyści, takie jak kompleksowe ubezpieczenie czy serwisowanie pojazdu, czynią program KINTO One kompletnym rozwiązaniem dla osób poszukujących elastycznego i korzystnego finansowania.

Podsumowanie

Lexus w 2025 roku oferuje szeroką gamę hybrydowych modeli, które łączą luksus, innowacje i zaawansowaną technologię. Od wszechstronnego NX, przez luksusowy RX – każdy z tych modeli spełnia najwyższe standardy jakości i komfortu. Dzięki atrakcyjnym warunkom finansowania w programie KINTO One, posiadanie nowoczesnego Lexusa staje się jeszcze bardziej dostępne. Lexus oferuje rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb klientów, gwarantując wyjątkowe wrażenia z jazdy i niezrównany komfort na każdym kilometrze.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Lexus.