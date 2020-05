Co więcej w UX 300e zastosowano baterię chłodzoną powietrzem, a nie cieczą jak to ma miejsce np. w samochodach Tesli. To ryzykowny zabieg, bo jak pokazują różne badania, ogniwa chłodzone powietrzem (np. w modelu Nissan Leaf) degradują się szybciej niż te chłodzone cieczą. W przypadku Leafa jest to średnio 4,2% rocznie, podczas gdy dla Tesli Model 3 jest to 2,3%. Chłodzenie powietrzem jest jednak mniej skomplikowane i lżejsze niż chłodzenie cieczą, więc też ma swoje zalety. Lexus poszedł też nieco inną drogą niż Nissan, który korzysta tylko z przepływu powietrza w trakcie jazdy. W UX 300e chłodzenie i ogrzewanie baterii podłączone jest do systemu klimatyzacji w samochodzie. Oznacza to, że nawet podczas jazdy z dużą prędkością temperatura baterii utrzymywana jest na odpowiednim poziomie, a to powinno przedłużyć ich żywotność. I postawiono na to spore pieniądze przedłużając gwarancję do 10 lat.