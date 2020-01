Do tego napędzany jest raczej niewielkim silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM, który oferuje moment obrotowy na poziomie 300 Nm. Ma być jednak w stanie rozpędzić samochód do 100 km/h w czasie 7,5 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną rzędu 160 km/h. Wynik całkiem niezły, biorąc pod uwagę, że ze względu na baterie, będzie on cięższy niż wersja spalinowa i hybrydowa. Z tego powodu przeprojektowane zostało też nieco zawieszenie. Lexus chwali się również lepszym wyciszeniem podłogi i nadkoli, bo w aucie bez silnika spalinowego to właśnie z tych miejsc dochodzi najwięcej hałasu.