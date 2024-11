Bowers & Wilkins Px7 S2e - wysoka jakość w dobrej cenie

Najważniejsza zmiana to nowy DAC, który pochodzi z topowego modelu Px8. Dzięki niemu jakość brzmienia ma być jeszcze lepsza, tym bardziej, że możemy korzystać ze słuchawek zarówno w wersji bezprzewodowej jak i przewodowej ze złączem mini-jack 3.5 mm. Co jeszcze poprawiono i jak sprawują się te słuchawki w codziennym użytkowaniu? Postaram się na te pytania odpowiedzieć poniżej.

Reklama

B&W Px7 S2e - co w zestawie?

Słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S2e są dostarczane w eleganckim, sztywnym etui ochronnym, które jest zarówno wytrzymałe, jak i stylowe. Nie tylko chroni ono słuchawki przed uszkodzeniami, ale także ułatwia ich transport. W zestawie znajdują się również kable USB-C ->USB-C służący do ładowania oraz USB-C -> jack 3,5 mm, który pozwala na podłączenie słuchawek do różnych urządzeń. Dzięki temu użytkownik ma możliwość korzystania z nich zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym. Kable są bardzo dobrej jakości i mają odpowiednią długość, dzięki czemu świetnie spełniają swoją rolę.

B&W Px7 S2e - specyfikacja

Px7 S2e to słuchawki bezprzewodowe, które wykorzystują technologię Bluetooth 5.2 oraz kodek Qualcomm aptX Adaptive. To zapewnia nie tylko wysoką jakość dźwięku, ale także minimalne opóźnienia, co jest szczególnie ważne podczas oglądania filmów czy grania w gry. Słuchawki wyposażone zostały w 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które zostały specjalnie zaprojektowane przez inżynierów Bowers & Wilkins, oferując doskonałe brzmienie w szerokim zakresie częstotliwości. Dzięki zaawansowanemu procesorowi DSP (Digital Signal Processing), Px7 S2e mogą odtwarzać dźwięk w jakości 24-bitowej, co przekłada się na lepszą dynamikę i precyzję dźwięku​. Jego pracę można docenić zarówno przy połączeniu przewodowym, jak i słuchając muzyki bezprzewodowo z serwisów udostępniających stream wysokiej jakości.

B&W Px7 S2e - design i jakość materiałów

Słuchawki Px7 S2e wyróżniają się wysoką jakością wykonania i eleganckim designem, który jest charakterystyczny dla marki Bowers & Wilkins. Połączenie tkaniny i metalowej ramy nadaje im luksusowy wygląd, który przewyższa większość konkurencyjnych modeli w podobnej cenie. W nowej wersji pojawiły się też nowe kolory, poza standardowym czarnym (Anthracite Black), granatowym (Ocean Blue) i szarym (Cloud Grey), dostępny jest również zielony - Forest Green oraz czerwony - Ruby Red, który dodaje świeżości i nowoczesności. Szeroka paleta kolorów pozwala na wybór zgodny z indywidualnym stylem użytkownika. Px7 S2e choć nie mają ramy ze szczotkowanego aluminium jak topowy Px8, to ich konstrukcja jest nadal bardzo solidna i estetyczna, a co jeszcze ważniejsze sprawia bardzo przyjemne wrażenie w codziennym użytkowaniu.

Px7 S2e, w odróżnieniu od wielu obecnie dostępnych na rynku słuchawek, korzystają z fizycznych przycisków zamiast dotykowych paneli. Przyciski znajdują się na prawej muszli i pozwalają na sterowanie odtwarzaniem, regulację głośności oraz włączanie i parowanie urządzenia. Na lewej muszli znajduje się przycisk do zmiany trybu aktywnej redukcji szumów lub wywoływania asystenta głosowego za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins Music. Fizyczne przyciski są łatwe do zlokalizowania, co zwiększa wygodę użytkowania, szczególnie w ruchu, gdy szybki dostęp do funkcji jest kluczowy. Po kilku dniach będziecie się nimi posługiwać już bardzo sprawnie.​

B&W Px7 S2e - co oferują?

Px7 S2e obsługują szereg zaawansowanych funkcji, które podnoszą komfort użytkowania. Słuchawki wyposażono w tryb aktywnej redukcji szumów (ANC) z trzema ustawieniami: włączony, wyłączony i wzmacniający dźwięki z otoczenia, co pozwala na swobodną rozmowę z inną osobą bez zdejmowania słuchawek. Funkcja ANC wykorzystuje aż cztery mikrofony, co zapewnia skuteczne tłumienie hałasu zewnętrznego oraz wyraźne połączenia głosowe​. Samo ANC nie działa tak mocno jak w innych słuchawkach, ale bardzo dobre wygłuszenie zapewniają miękkie nauszniki, które obejmują całą muszlę ucha i świetnie izolują od otoczenia. Aplikacja Bowers & Wilkins Music pozwala na dostosowanie ustawień EQ, a także integruje serwisy streamingowe, takie jak Qobuz i Tidal, co umożliwia łatwy dostęp do ulubionej muzyki bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami.

Słuchawki mają również funkcję wykrywania noszenia, która automatycznie wstrzymuje odtwarzanie po zdjęciu słuchawek. Funkcja ta może być skonfigurowana w aplikacji pod kątem czułości, co pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Te same sensory wykryją również, że nie korzystamy ze słuchawek i przełączą je w tryb oszczędzania energii. Bateria słuchawek pozwala na 30 godzin słuchania, a szybkie ładowanie zapewnia 5-6 godzin odtwarzania po zaledwie 15 minutach podłączenia do zasilania. Możliwość ładowania przez USB-C sprawia, że bez większych problemów znajdziemy źródła energii w praktycznie wszędzie.

B&W Px7 S2e - jakość dźwięku

Bowers & Wilkins Px7 S2e oferują wyjątkową jakość dźwięku, która zadowoli nawet najbardziej wymagających audiofilów. Dzięki 40 mm przetwornikom i zaawansowanemu procesorowi DSP słuchawki zapewniają szeroką scenę dźwiękową i naturalne brzmienie w całym zakresie częstotliwości. Bas jest głęboki i precyzyjny, a wysokie tony są klarowne, co sprawia, że słuchanie muzyki jest niezwykle przyjemne. Px7 S2e oferują podobną jakość dźwięku za znacznie niższą cenę niż topowe Px8, które cechuje jeszcze nieco wyższa precyzja i lepsza jakość materiałów. Słuchawki te są idealne do słuchania różnych gatunków muzycznych, od klasyki po muzykę elektroniczną, oferując bogaty i dynamiczny dźwięk, który zadowoli każdego melomana​. Trudno znaleźć ich słabe strony, niezależnie od tego jak wymagające utwory na nich puścimy.

Reklama

Słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S2e są dostępne obecnie w promocyjnej cenie około 1200 zł, a możecie je kupić w popularnych sklepach z elektroniką oraz w sklepie Top Hi-Fi & Video Design. Szczegóły oferty oraz linki do sklepów znajdziecie na dedykowanej stronie. Cena słuchawek jest obecnie bardzo konkurencyjna, biorąc pod uwagę ich jakość wykonania, dźwięku i zaawansowane funkcje. Px7 S2e oferują doskonały stosunek jakości do ceny.

B&W Px7 S2e - podsumowanie

Podsumowując, Bowers & Wilkins Px7 S2e to doskonały wybór dla osób szukających wysokiej jakości słuchawek z zaawansowanymi rozwiązaniami i eleganckim designem. Ich cena jest uzasadniona oferowaną jakością dźwięku i wykonania, a bogaty zestaw funkcji sprawia, że są one wszechstronne i wygodne w użyciu w niemal każdej sytuacji.

Reklama

Zalety:

Wysoka jakość wykonania i elegancki design.

Doskonała jakość dźwięku z głębokim basem i klarownymi wysokimi tonami.

Fizyczne przyciski, które są łatwe w użyciu.

Zaawansowane funkcje ANC i wykrywania noszenia.

Możliwość dostosowania ustawień za pomocą aplikacji.

Długi czas pracy na baterii z funkcją szybkiego ładowania.

Wszechstronne możliwości podłączenia (Bluetooth, jack 3,5 mm).

Wady:

Brak możliwości złożenia słuchawek do kompaktowych rozmiarów, co utrudnia ich przenoszenie w kieszeni.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design