Kino domowe dla każdego – wybieramy sprzęt w cenie od 5 do 10 tysięcy złotych

Ile trzeba wydać na to, by w naszym salonie znalazło się kino domowe o brzmieniu na tyle dobrym, by cieszyć ucho niezależnie od tego, czy oglądamy film, czy słuchamy muzyki? Kilka tysięcy złotych to absolutne minimum. W niniejszym materiale przyjrzymy się interesującym propozycjom kosztującym opowiednio 5, 6, 8 i 10 tysięcy złotych.

Dlaczego warto wyposażyć pomieszczenie, w którym najczęściej oglądamy treści multimedialne, w dobrej klasy zestaw kina domowego? Argumenty za i przeciw rozważane są na dobrą sprawę od momentu, gdy pierwsze tego typu urządzenia trafiły do sprzedaży w Polsce. Choć może trudno w to uwierzyć, było to naprawdę dawno temu. Czasy, w których w sklepach z elektroniką użytkową na półkach stanęły zestawy głośników sparowane bądź to z odtwarzaczami DVD, bądź amplitunerami to pierwsza dekada XXI wieku, czyli na dobrą sprawę dwadzieścia lat temu.

Co przez ten czas zmieniło się w tym segmencie rynku? Całkiem sporo. Przede wszystkim zniknęły zestawy, które choć nie kosztowały wiele, z pewnością nie oferowały choćby akceptowalnej jakości brzmienia. Ich miejsce zajęły cieszące się coraz większą popularnością soundbary, które przy okazji zajmują też zdecydowanie mniej miejsca.

Gdzie zatem szukać miejsca dla tradycyjnego kina domowego? Kto przede wszystkim powinien się nie zainteresować? Wszyscy ci, którzy od zestawu do czerpania przyjemności z filmów czy seriali oczekują uczty dla wszystkich zmysłów. O wrażenia wizualne dba telewizor, jednak co z dźwiękiem? Tu wciąż tradycyjne, duże głośniki kina domowego będa najlepszym wyborem. Tylko które konkretnie wybrać i jaki budżet przeznaczyć na ten cel?

Ile może kosztować kino domowe, z brzmieniem, które cieszy ucho?

We wstępie wspomnieliśmy bardzo ogólnie, że mowa o kilku tysiącach złotych. Naturalnie, wiele zależy od rzeczywistych wymagań konkretnego klienta. Wiele też może zmienić się, gdy akurat trafimy na korzystną ofertę promocyjną. Na potrzeby niniejszego materiału założyliśmy, że kwota, która pozwoli na zakup naprawdę fajnego sprzętu, który z pewnością ucieszy niejedno ucho, to 5 tysięcy złotych.

Co zyskamy w zamian? Przede wszystkim ciekawy wzmacniacz z rozbudowanymi funkcjami sieciowymi. Specjaliści z Top Hi-Fi & Video Design uzupełnili zestaw o parę głośników podstawkowych, którą wykorzystamy jako głośniki przednie. Ostatnim elementem najtańszego z proponowanych zestawów jest głośnik centralny, który doda kolorytu tak skomponowanej układance.

W kwestii producentów, z których oferty korzystano przy doborze rekomendowanych zestawów, postawiono na absolutną klasykę. Wzmacniacze pochodzą z oferty firmy Yamaha. Skąd ten wybór? Bardzo wysoka jakość brzmienia to jedno. Drugie to wsparcie dla standardu Yamaha MusicCast, Apple AirPlay 2 i wielu innych funkcji sieciowych, bez których trudno wyobrazić sobie wzmacniacz na miarę trzeciej dekady XXI wieku.

Głośniki to również doskonale znane i sprawdzone modele. Pochodzą z uznanej serii Diva od Indiana Line. Co je wyróżnia na tle konkurencji? Połączenie trzech istotnych cech: wysokiej jakości brzmienia, atrakcyjnego, klasycznego wzornictwa i rozsądnej ceny.

Przejdźmy zatem do przeglądu konkretnych zestawów w zależności od budżetu, którym dysponujemy.

Kino domowe za 5000 złotych: Yamaha RX-V4A + Indiana Line Diva 3 + 7

Podstawowe cechy pierwszego, najtańszego z rekomendowanych zestawów przedstawiliśmy już wyżej. Tworzą go wzmacniacz Yamaha RX-V4A, głośniki podstawkowe Indiana Line Diva 3 i głośnik centralny Indiana Line Diva 7. Już sam ten zestaw potrafi zagrać tak, że oglądanie ulubionych filmów staje się zupełnie nowym doznaniem w porównaniu do tego, co oferują głośniki wbudowane w telewizor. Jednak na tym jego atuty wcale się nie kończą.





Jak da się bez trudu zauważyć, w zestawie tym brakuje tylnych głośników efektowych. Cóż, cena 5 tysięcy złotych wymusiła pewne kompromisy, zwłaszcza chcąc utrzymać odpowiedni poziom wrażeń dźwiękowych. Nie oznacza to jednak, że wybierając te głośniki i ten wzmacniacz cokolwiek tracimy, a wręcz przeciwnie. Zestaw ten stanowi bardzo dobrą bazę do rozbudowy o kolejne elementy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by gdy tylko pojawią się nowe środki z przeznaczeniem na rozrywkę uzupełnić go o głośniki tylne. Podobnie kwestia wygląda w sprawie ewentualnego dokupienia subwoofera – wzmacniacz jest jak najbardziej gotowy zarówno na głośniki tylne, jak i subwoofer.

Co więcej, by je podłączyć wcale nie musimy kuć ścian i ciągnąć kabli przez całą długość pokoju, czego wielu obawia się podczas zakupu kina domowego. Wzmacniacz Yamaha RX-V4A wspiera standard MusicCast Surround, dzięki któremu rolę tylnych kolumn efektowych mogą spełnić któreś z głośników bezprzewodowych dostępnych w ofercie japońskiego producenta.

Kino domowe za 6000 złotych: Yamaha RX-V6A + Indiana Line Diva 5 + 7

Zwiększenie budżetu o ponad 1000 złotych pozwoliło na spore modyfikacje w rekomendowanym zestawie głośników i wzmacniacza. Proponujemy nieco mocniejszy wzmacniacz – Yamaha RX-V6A, który w przyszłości zapewnia jeszcze szersze możliwości rozbudowy. Model ten pozwala chociażby na budowę kina domowego 7.1, złożonego z siedmiu głośników i subwoofera.





Mocniejszy wzmacniacz, w tym przypadku, oznacza również możliwość podłączenia bardziej wymagających kolumn, z czego naturalnie skorzystaliśmy. Zamiast głośników podstawkowych, znajdziemy w nim duże głośniki podłogowe Indiana Line Diva 5. To właściwy wybór zwłaszcza wtedy, gdy chcemy nagłośnić nieco większe pomieszczenie.

Głośnik centralny to niezmiennie model Indiana Line Diva 7, który równie dobrze zgrywa się z głośnikami podstawkowymi, co podłogowymi z tej samej serii.

Kino domowe za 8000 złotych: Yamaha RX-V6A + Indiana Line Diva 3 + 5 + 7

Kolejne 2000 złotych z przeznaczeniem na zakup kina domowego i możemy pokusić się o bardziej rozbudowany zestaw. Oprócz pary głośników przednich i głośnika centralnego znalazły się w nim również głośniki tylne, odpowiedzialne za efekty dźwiękowe w materiałach wideo czy grach komputerowych wspierających dźwięk przestrzenny.





W sugerowanym zestawie parę głośników przednich tworzą kolumny podłogowe Indiana Line Diva 5. Głośniki tylne to podstawkowe Indiana Line Diva 3, a głośnik centralny – Indiana Line Diva 7. Wzmacniacz to ponownie Yamaha RX-V6A. Do czego możemy wykorzystać taki zestaw?

Wzmacniacz łączymy z głośnikami. Do jednego z wejść HDMI możemy podłączyć konsolę, najlepiej taką z wbudowanym napędem BluRay. Posłuży nam ona wówczas jednocześnie do odtwarzania filmów z płyt i grania w gry. Z kolei do wyjścia HDMI podłączamy nasz telewizor. Tak skonfigurowany zestaw zapewni nam długie setki godzin wyśmienitej rozrywki niezależnie od tego, czy będziemy chcieli w coś pograć, obejrzeć film czy posłuchać muzyki.

Kino domowe za 10 000 złotych: Yamaha RX-V6A + Indiana Line Diva 3 + 6 + 7

Na koniec wisienka na torcie dla tych, którzy myślą o przeznaczeniu kwoty około 10 tysięcy złotych na zakup wzmacniacza i zestawu głośników kina domowego. W stosunku do wariantu za 8 tysięcy złotych zaszła tylko jedna, za to bardzo istotna zmiana.





Głośniki frontowe Indiana Line Diva 5 zostały zastąpione przez większe, trójdrożne kolumny Indiana Line Diva 6. Zmiana ta znacząco wpływa na brzmienie całego zestawu, jednak w szczególności docenią ją ci, którzy planują wykorzystywać go również do słuchania muzyki. Dzięki nim mamy bardzo dobry zestaw kina domowego i zachwycające brzmieniem głośniki stereo w jednym.

Jeśli tylko budżet i warunki pomieszczenia na to pozwalają, z pewnością warto dopłacić.

