Notebook będzie ważył około 1,7 kg (różnice wynikają ze specyfikacji) i może być wyposażony w baterię o pojemności 45 lub 60 Wh, która zapewnia odpowiednio 6 lub 8 godziny pracy. Co jednak ważniejsze w obu wersjach dostępne będzie szybki ładowanie Rapid Charge. Ceny Thinkbooka 15 zaczynają się od 949 USD, a sklepach pojawi się w październiku.

Lenovo Thinkpad X1 Fold

Lenovo do oferty wprowadzi też zapowiadany na początku roku model Thinkpad X1 Fold, który jest niczym innym jak notebookiem ze składanym ekranem OLED. Wyświetlacz ma przekątną 13,3 cala i jest de facto sporym tabletem. Rozdzielczość ekranu to 2048×1536 pikseli (4:3), a w środku znajdzie się hybrydowy procesor Intela (z 1 szybkim rdzeniem i 4 wolniejszymi, ale oszczędnymi), 8 GB pamięci RAM, dysk SSD 1 TB, kamera do wideo rozmów o rozdzielczości 5 Mpix oraz 2 porty USB typu C. Bateria o pojemności 50 Wh ma wystarczyć na 11 godzin pracy, a do dyspozycji mamy WiFi 6 i opcjonalną łączność 4G/5G. Urządzenie można już zamawiać, ale trzeba przygotować 2499 USD.