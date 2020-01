Laptop ze SKŁADANYM EKRANEM. Lenovo ThinkPad X1 Fold

Nie jestem do końca przekonany czy nazywanie ThinkPada X1 Fold komputerem ze składanym ekranem jest na pewno dobrym pomysłem i czy Lenovo nie powinno raczej mówić i składanym tablecie. Skoro jednak firma podeszła do projektu w ten sposób, niech i tak będzie. Mi sprzęt przypomina raczej składany tablet, do którego podłącza się bezprzewodową klawiaturę. Z drugiej strony jest Windows 10, więc ostatecznie ciężko stwierdzić czym tak naprawdę to urządzenie jest.

Bez dwóch zdań projekt jest jednak bardzo ciekawy i może się okazać, że za jakiś czas będzie stałym elementem rynku. A póki co zobaczcie jak wygląda w akcji. Nie mieliśmy okazji przyjrzeć mu się na targach CES w Las Vegas, ale Lenovo postanowiło przygotować pokaz prasowy, na który przywiozło zaprezentowane na targach urządzenia, w tym właśnie składanego ThinkPada X1 Fold.

