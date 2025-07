Te sprzęty z AI teraz kupisz DUŻO TANIEJ w Media Expert. Sprawdź!

Ile razy obiecywałeś sobie, że kupisz coś naprawdę ciekawego, ale wciąż odkładasz to na później? Media Expert ma w swoim rękawie dwa asy: oferty i na komputer doskonale przygotowany pod pracę z AI (oraz świetny procesor mobilny pozwalający na bardzo długą pracę na jednym cyklu ładowania) i na słuchawki, które oferują nie tylko świetną jakość dźwięku, ale są również uniwersalną "bramką dostępową" do szerokich możliwości Gemini AI.

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 to wręcz obietnica przyszłości komputerów z Windowsem dostępna tu i teraz - w doskonałej cenie. Snapdragon X Elite jest tutaj głównym, doskonałym bohaterem: nie prądożerny Intel, a układ kojarzony w kontekście swojej architektury bardziej z mocnymi telefonami i tabletami. Laptop przestał być tylko maszyną do pisania i przeglądania memów: jest narzędziem pracy. I stąd właśnie, ów komputer zapewnia: doskonały czas pracy na jednym ładowaniu, świetną wydajność, bezkompromisową mobilność i solidne przygotowanie pod funkcje AI w Windows 11.

Mamy tu 14,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3K z Dolby Vision, odświeżaniem 90 Hz i 100% pokrycia przestrzeni barw sRGB/P3. Dotykowy, o maksymalnej jasności na poziomie 1000 nitów. Całość napędza 16 GB RAM i 512 GB SSD. Ale to nie cyferki są najważniejsze. Absolutnie wystarczająca konfiguracja w tym kontekście. I co ważne: nie ma tutaj wentylatora: procesory ARM świetnie radzą sobie z ciepłem bez aktywnego chłodzenia. Wszystko to pozwala na uzyskanie długiego czasu pracy na jednym ładowaniu, niskiej wagi (1,28 kg) oraz zaledwie 12,9 mm grubości.

Snapdragon X Elite z NPU pozwala korzystać z AI lokalnie, bez wysyłania danych do chmury. Przetwarzanie mowy, obrazu, kontekstu – wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym,

Cena: jedynie 3368 złotych. Spieszcie się, zostało niewiele sztuk tego modelu w tej cenie!

Sprawdź ofertę na komputer Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9

Google Pixel Buds Pro 2

Na papierze to "tylko słuchawki dokanałowe". A tak naprawdę, to kawałek sztucznej inteligencji, który wkładasz bezpośrednio do uszu i możesz z niego korzystać tak, jak chcesz.

Pixel Buds Pro 2 dostały nowy układ Tensor A1 i... absolutnie nie jest to "tylko" bajer, z którego ani razu nie skorzystasz. Ów chip nie tylko zarządza redukcją dźwięków z otoczenia, ale uczy się Twoich zachowań, optymalizuje brzmienie w czasie rzeczywistym i potrafi obsługiwać Twoje konwersacje ze sztuczną inteligencją wprost od Google — Gemini.

Tłumienie hałasu jest tam tak dobre, że możesz słuchać muzyki obok dmuchawy do liści. Tryb transparentny sprawi, że zapominasz, że masz je w uszach. Dźwięk? Odpowiedni w swojej klasie, czyli świetny. Słyszysz wszystko — i nic: w zależności od tego, czego Ci trzeba. A jak już słuchasz muzyki, to jesteś z tego w pełni zadowolony.

Wodoodporność? Jest. Kolor? Nieoczywisty, bo jest to "peonia". Czyli ani nudny biały, ani równie nudny — czarny. A co z baterią? Do 12 godzin słuchania muzyki bez ANC i 8 godzin z ANC. Etui natomiast łącznie pozwala na aż 48-godzinne słuchanie ulubionej muzyki, a zaledwie 5 minut ładowania starcza na 1,5 godziny odtwarzania utworów. Bajka!

Cena: 699 złotych (z kodem: R1007-100825, którego musisz użyć, by aktywować rabat i uzyskać słuchawki za 699 złotych!)

Sprawdź ofertę na słuchawki Google Pixel Buds Pro 2

To doskonałe sprzęty do zapoznania się z potęgą AI

Sztuczna inteligencja to tak naprawdę wcale nie jedynie interfejsy konwersacyjne, jak ChatGPT, czy Perplexity. Z tym właśnie kojarzy się AI, a to... ogromne niedopowiedzenie. Sztuczna inteligencja to ogrom zastosowań i przewag względem wcześniejszych rozwiązań. Potrafi przetwarzać ogrom danych "w locie", rozwiązywać nasze problemy, słuchać nas, odpowiadać wręcz błyskawicznie, a nawet "od strzału" tłumaczyć to, co słyszymy wokół.

Komputer Lenovo ze Spandragonem, procesorem niejako dedykowanym sztucznej inteligencji, odblokowuje ogromny potencjał w Windows 11, jakim jest Copilot i jego niesamowite możliwości. Natomiast słuchawki Google Pixel Buds Pro 2, to już wyższa klasa "bardzo prywatnego" urządzenia napędzanego mariażem ze sztuczną inteligencją: z tą można i porozmawiać i zaprzęgnąć ją do roli np. tłumacza, który pozwoli nam w bardzo prosty sposób porozumieć się nawet z osobą, która mówi np. po wietnamsku — nawet gdy nigdy nie słyszeliśmy tego języka.

Sprawdźcie te oferty i pamiętajcie: jeżeli Wam się podobają, kupujcie je od razu... zanim ktoś sprzątnie Wam sprzed nosa ostatnią sztukę!

