Anker wycofuje power banki. Te modele stanowią zagrożenie dla użytkowników

Problemów z power bankami Ankera ciąg dalszy. Teraz firma wycofuje z rynku cały serie kilku swoich power banków. Jeżeli macie któryś z tych modeli - konieczcie sprawdźcie numer seryjny, by mieć pewność, że nie stanowią one zagrożenia dla was i waszych najbliższych.

Power banki Ankera cieszą się w ostatnich latach niesłabnącą popularnością. Jednak w ostatnich tygodniach nad firmą zawisły czarne chmury. Raptem kilka dni temu gigant informował o wycofaniu modelu PowerCore 10000 ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników, a teraz słyszymy o kolejnych modelach, które mogą zrobić nam krzywdę. Tym razem dotyczy ona aż pięciu modeli powerbanków — i cała akcja ma zasięg globalny. Jeśli macie któryś z nich w waszych plecakach, czym prędzej zwróćcie go do sklepu.

Dlaczego Anker wycofuje powerbanki?

Firma Anker podjęła tę decyzję w ramach proaktywnych działań po ulepszeniu wewnętrznych systemów kontroli jakości. Choć producent zapewnia, że ryzyko awarii jest niskie, zdecydowano się na wycofanie produktów z powodu "nadmiernej ostrożności". Wszystkich pięć modeli objętych akcją wykorzystuje ogniwa litowo-jonowe pochodzące od tego samego dostawcy, co może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem przegrzania, a w skrajnych przypadkach nawet wywołać pożar. Budzi to niemały i całkiem uzasadniony niepokój w kontekście rozmaitych sprzętów marki, z których wielu z nas korzysta na co dzień.

Które modele power banków Ankera objęte są potencjalnym ryzykiem?

Akcją objętych jest pięć modeli power banków. Wśród nich:

Anker Power Bank (10K, 22.5W) – Model A1257

Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, z wbudowanym kablem USB-C) – Model A1647

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) – Model A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, z wbudowanym kablem USB-C i Lightning) – Model A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, z wbudowanym kablem USB-C) – Model A1689

Jeśli posiadasz któryś z tych modeli, Anker zaleca natychmiastowe zaprzestanie użytkowania, nawet jeśli urządzenie działa poprawnie i nie dało żadnych powodów do zmartwień. Potencjalne ryzyko obejmuje przegrzanie, topienie się elementów plastikowych, a w skrajnych elementach nawet dymienie — które ostatecznie może doprowadzić do wspomnianego już pożaru.

Nie wszystkie partie objęte są programem, ale można w mig sprawdzić, czy mamy powody do obaw. Weryfikacja jest prosta i przejrzysta. Jeśli mamy jeden z modeli (znajdziemy go na spodzie lub boku urządzenia) - A1257, A1647, A1652, A1681, A1689 - należy zweryfikować numer seryjny lub przesłać dowód zakupu za pomocą formularza online dostępnego na stronie producenta. Ważne, by dokładnie odczytać znaki – numery seryjne nie zawierają liter "O" ani "I", co może prowadzić do pomyłek. Po potwierdzeniu ze strony producenta, że nasz power bank jest objęty problemem, należy oddać urządzenie do certyfikowanego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Firma oferuje dwie opcje rekompensaty: darmowy zamiennik lub kartę podarunkową do wykorzystania w swoim sklepie internetowym.

