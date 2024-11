Lenovo wsparło twórców łazika marsjańskiego Phoenix III

To bardzo dobra wiadomość, że duże koncerny pomagają młodym ludziom w realizacji swoich pasji i pomagają im w rozwoju umiejętności, które z pewnością będą procentować w ich późniejszym życiu zawodowym.

Samo tworzenie łazika marsjańskiego to przecież nie tylko zdobywanie wiedzy w przyszłościowej branży, ale również udział w wielu konkursach i wydarzeniach z tym związanych, a co za tym idzie również organizacja takich wyjazdów, również za granicę. Bez wątpienia - wylot za ocean razem z łazikiem marsjańskim to nie lada wyzwanie.

Wojciech Zaskórski, General Menager w Lenovo Polska:

Łazik marsjański Phoenix III, stworzony przez grupę badawczą Silesian Phoenix, ma już za sobą udział w kilku międzynarodowych konkursach. Studenci Politechniki Śląskiej, wchodzący w jej skład mogą pochwalić się 8 miejscem w prestiżowym Canadian International Rover Challenge, a także w wysokimi lokatami w dwóch konkursach europejskich - European Rover Challenge.

inż. Jakub Gurgul, Kierownik Projektu:

Jako członek zespołu Silesian Phoenix jestem niesamowicie dumny, że mogliśmy zrealizować nasz projekt we współpracy z Lenovo. Dzięki pracy na tak zaawansowanym technologicznie sprzęcie mogliśmy przenieść nasze pomysły na zupełnie nowy poziom – od projektowania po wdrożenie rozwiązań w praktyce. Dzisiejsze wydarzenie pozwoliło nam zaprezentować efekty naszej współpracy w postaci łazika marsjańskiego Phoenix III.

To już trzecia wersja Phoenix (projektu, którego początki sięgają 2018 roku), a która to wyróżnia się na tle innych łazików stworzonych przez studentów z całego świata, między innymi zastosowaniem w jej budowie włókna węglowego.

Twórcami łazika jest zespół studentów, wspólnie działających w ramach Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH. Aktualny skład tej grupy badawczej to Jakub Gargul, Patryk Stawczyk, Szymon Bogacki, Jakub Bręczewski, Witold Krafczyk, Rafał Zientek, Radosław Kępa, Jerzy Bieniek, Bartosz Bdzionek, Wojciech Łoziński, Oskar Górka, Jakub Grabowski oraz opiekunowie: Andrzej Jałowiecki, prof. dr hab. Wojciech Moczulski, dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ, dr inż. Wawrzyniec Panfil.