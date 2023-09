Miał być konkurent Steam Decka. Jest drugi ASUS ROG Ally

Lenovo Legion Go — co zaoferuje nowy przenośny PC?

Lenovo Legion Go to przenośny PC oparty na systemie Windows. Nowy handheld wyposażono w procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z grafiką AMD RNDA oraz technologią zarządzania energią, oraz system Windows 11 — i takie połączenie ma oferować potężną wydajność graficzną dorównującą konsolom, co pozwala na wyświetlanie gier na 8,8-calowym ekranie Lenovo PureSight Gaming Display o rozdzielczości QHD+ 16:10.

Źródło: Lenovo

Ekran ten zapewnia jasność do 500 nitów i obsługuje 97% gamy kolorów DCI-P3, a także jest regulowany w zależności od stylu gry i sytuacji, obsługując rozdzielczości od 1600p do 800p oraz odświeżanie 144 Hz i 60 Hz. Ekran ponadto obsługuje 10 punktów dotyku, co zapewnia naturalną i intuicyjną kontrolę. Lenovo Legion Go wyposażono w do 16 GB RAM LPDDR5X (7500 MHz) z elastycznym zarządzaniem energią, które ma dostarczać optymalną wydajność podczas gry oraz szybsze czasy ładowania w zależności od sytuacji. Do tego mamy na pokładzie dysk SSD PCIe Gen4 o pojemności do 1 TB i slot na kartę micro-SD obsługującą do 2 TB dodatkowej przestrzeni. Jun Ouyang, wiceprezes i dyrektor generalny segmentu biznesowego konsumentów w grupie Intelligent Devices Group Lenovo, mówi:

Jesteśmy dumni z tego, że Lenovo Legion stało się marką docelową dla graczy na całym świecie, dzięki sukcesowi i popularności naszych laptopów, komputerów stacjonarnych, monitorów i akcesoriów. Obserwując rynek gier, widzimy, że gracze to zróżnicowana grupa, dlatego Lenovo Legion stara się dostarczać rozwiązania, które spełniają ich oczekiwania. Z myślą o tym rozpoczęliśmy projektowanie Lenovo Legion Go ponad dwa lata temu, aby umożliwić graczom na całym świecie grę w swoim stylu. Z wprowadzeniem Lenovo Legion Go jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem ekosystemu Lenovo Legion o urządzenie, które pozwala graczom na granie dosłownie w dowolnym miejscu.

Źródło: Lenovo

Co z baterią w Lenovo Legion Go?

Lenovo Legion Go gwarantuję baterię o pojemności 49,2 Wh oraz obsługuje także funkcję Super Rapid Charge, pozwalającą na naładowanie baterii do 70 procent w zaledwie pół godziny. Kontrolery Lenovo Legion Go, przypominające te od Nintendo Switch, posiadają dżojstiki z efektem Halla, co oznacza brak dryftu analogów i minimalne martwe strefy. Inne elementy sterowania obejmują między innymi zintegrowany touchpad czy duży D-pad. Nie można również zapomnieć o oświetleniu RGB, które znajduje się na przycisku zasilania zdobionym ikonicznym logo Lenovo Legion 'O' — to zmienia kolory, wskazując wybrany przez użytkownika tryb wentylatora. Do tego są także niestandardowe pierścienie RGB wokół dżojstików, które działają jednocześnie jako system powiadomień o parowaniu kontrolera.

Źródło: Lenovo

Lenovo Legion Go posiada dwa porty USB-C, umożliwiając dockowanie i ładowanie urządzenia jednocześnie podłączając akcesoria, dzięki funkcjom plug-and-play obsługującym DisplayPort 1.4 oraz obsługę Power Delivery 3.0. Poziom łączności rozciąga się na Wi-Fi 6E oraz obsługę Bluetooth 5.2. Jednak centrum wszystkich funkcji Lenovo Legion Go to nowy Legion Space, który pozwala użytkownikom szybko uzyskać dostęp do wszystkich swoich platform i sklepów z grami, zobaczyć wszystkie lokalnie zainstalowane gry, a nawet zakupić gry w sklepie Legion Game Store we współpracy z Xbox Game Pass Ultimate. Gdyż właśnie, dla osób, które kupią ten przenośny PC, przygotowane jest bezpłatne członkostwo na 3 miesiące, a także spore zniżki w sklepie Gamesplanet.

Źródło: Lenovo

Największe grzechy Lenovo Legion Go, czyli cena i waga

Lenovo Legion Go trafi do sprzedaży 31 października tego roku, a cena przenośnego PC ma wynosić 799 euro. W wolnym przeliczeniu daje to niemal 3600 PLN, więc można założyć, że cena u nas będzie oscylować w granicach 4 tysięcy złotych (a nawet może przekroczyć ten pułap). Jest to więc na tyle duża kwota, że Steam Deck może raczej spać spokojnie.

Do tego warto poruszyć temat tego, ile ten handheld waży. Bez kontrolerów mówimy tutaj o wymiarach 210 mm x 131 mm x 20 mm i 640 g wagi, a z kontrolerami — 299 mm x 131 mm x 41 mm i aż 854 g. Przenośny sprzęt ważący niemal kilogram? Nie brzmi to jak najlepszy kompan do podróży. Dajcie znać, co myślicie o Lenovo Legion Go i czy zamierzacie kupić tę propozycję zamiast Steam Decka czy ASUS ROG Ally.

Źródło: Lenovo

Źródło, grafika wyróżniająca: Lenovo