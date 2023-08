1500 zł na laptopa dla ucznia – Jak nie przepłacić i wybrać najlepszy sprzęt?

Laptop dla ucznia za 1500 złotych? Fabrycznie nowy to nie jest dobry pomysł

Dobór właściwego laptopa dla ucznia to dość ważne zadanie dla rodzica, które może znacząco wpływać na komfort i efektywność nauki. W dobie cyfryzacji edukacji, gdy znaczna część zadań i projektów szkolnych realizowana jest online, komputer osobisty staje się bowiem nieodzownym narzędziem w rękach dziecka lub nastolatka.

Jednak nie każdy rodzic czy opiekun dysponuje nieograniczonym budżetem, aby zainwestować w sprzęt z najwyższej półki. Często musimy poradzić sobie z konkretnymi ograniczeniami finansowymi, a jednocześnie zapewnić, aby wybrany sprzęt spełniał wszystkie niezbędne wymagania i służył przez długie lata. W tym kontekście, 1500 złotych to kwota, która często pojawia się jako dostępny budżet na zakup laptopa dla ucznia. Mamy dobrą wiadomość – za tyle pieniędzy można kupić sprzęt, który z powodzeniem posłuży uczniowi! I wcale nie musi to być tzw. nówka ze sklepu.

Rozważanie kupna nowego laptopa za 1500 złotych

Kiedy patrzymy na nowe laptopy dostępne na rynku za około 1500 złotych, natrafiamy na szereg modeli, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się wystarczające. Często są to maszyny rozpoznawalnych producentów. Dodatkowym zabezpieczeniem jest również gwarancja serwisowa. W tej cenie musimy jednak iść na duże kompromisy.

Z punktu widzenia wydajności, laptop za 1500 złotych prawdopodobnie będzie miał podstawowy procesor, niewielką ilość pamięci RAM (na poziomie 4GB lub maksymalnie 8GB) oraz dysk o ograniczonej pojemności, prawdopodobnie typu HDD, który jest wolniejszy niż nowoczesne dyski SSD. Takie specyfikacje mogą być wystarczające do podstawowych zadań, takich jak przeglądanie internetu, tworzenie dokumentów tekstowych czy e-mail, jednak mogą okazać się niewystarczające w przypadku bardziej zaawansowanych zadań, takich jak programowanie, grafika komputerowa czy gry.

Co do trwałości, laptopy w niższym przedziale cenowym są często wykonane z tańszych materiałów, co może wpływać na ich żywotność. Przy intensywnym użytkowaniu przez uczniów, mogą one szybciej ulec zużyciu. Tańsze laptopy mogą mieć mniej precyzyjne touchpady, słabszej jakości ekrany czy głośniki. Ponadto mogą nie oferować tak dobrej klawiatury, jak droższe modele co jest istotne dla komfortu pisania. Kupując nowy laptop za 1500 złotych, musimy zatem iść na pewne ustępstwa. Warto zadać sobie pytanie, czy są one akceptowalne w kontekście potrzeb ucznia, który będzie z tego sprzętu korzystał.

Używany laptop do 1500 zł – dobry wybór dla ucznia

Pomimo że nowy laptop za 1500 złotych może wydawać się kuszącą opcją, często okazuje się, że jest to sprzęt o ograniczonej wydajności i trwałości. Ci, którzy poszukują solidnej maszyny za przystępną cenę, powinni zastanowić się nad zakupem używanego lub poleasingowego laptopa. Na rynku dostępne są modele, które nie tylko spełniają większość potrzeb ucznia, ale także mieszczą się w budżecie do 1500 złotych. Poniżej przedstawiamy kilka takich propozycji.

HP Elite X2 G4 Intel Core i5 8265U 16GB RAM 256GB 12,3'' FHD

Cena: ok. 1450 zł

To urządzenie 2 w 1, które może służyć zarówno jako laptop, jak i tablet, co czyni go niezwykle praktycznym dla uczniów. Wyposażony jest w procesor Intel Core i5 8265U i 16GB pamięci RAM, co zapewnia bardzo dobrą wydajność.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Gen Intel Core i7 6600U 8GB RAM 256GB SSD NVMe 14" WQHD

Cena: ok. 1450 zł

Ten model z wyższej półki od Lenovo oferuje mocny procesor Intel Core i7 6600U, 8GB RAM i szybki dysk SSD NVMe. Jego ekran WQHD to gwarancja wysokiej jakości obrazu, co jest szczególnie ważne podczas długotrwałej pracy.

Dell Latitude 5480 Intel Core i5-7440HQ 8GB RAM 256GB SSD 14'' FHD

Cena: ok. 1450 zł

Ten model oferuje niezły procesor Intel Core i5-7440HQ, co zapewnia dobrą wydajność. Wyposażony w szybki dysk SSD i ekran FHD, jest solidnym wyborem dla ucznia.

Lenovo ThinkPad T550 i5-5200U 12GB 512GB SSD 15.6" FHD

Cena: ok. 1480 zł

Ten model od Lenovo oferuje sporo pamięci RAM (12GB) oraz duży dysk SSD, co zapewnia płynną pracę nawet przy wielu otwartych aplikacjach. Ekran FHD gwarantuje dobre warunki do nauki.

Apple MacBook Pro A1502 2013 i5 8GB RAM 256GB SSD 13.3" WQXGA

Cena: ok. 1390 zł

Ta wersja popularnego laptopa od Apple może być atrakcyjna dla fanów tej marki, którym nie zależy na systemie Windows. Wydajny procesor i5, 8GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD zapewniają płynną pracę, a ekran WQXGA gwarantuje wysoką jakość wyświetlanego obrazu.

Dell Latitude 3480 i3 7100U 8 GB RAM 128 GB SSD 14" HD ekran dotykowy

Cena: ok. 1350 zł

Ta propozycja od Della oferuje nie najgorszą wydajność dzięki procesorowi i3 7100U i 8GB pamięci RAM. Model ten posiada również dotykowy ekran, co dodatkowo zwiększa komfort korzystania.

HP 840 G4 i5 7200U 8GB RAM 240GB SSD 14" FHD

Cena: ok. 1300 zł

Laptop ten oferuje dobrą wydajność dzięki procesorowi i5 7200U i 8GB pamięci RAM. Ekran FHD i szybki dysk SSD zapewniają komfort pracy.

Dell Inspiron 7347 Intel Core i7 5500 8GB RAM 256 GB SSD 13,3" HD

Cena: ok. 1150 zł

Model ten wyposażony w procesor Intel Core i7 i dotykowy ekran HD to świetna propozycja dla tych, którzy cenią sobie wygodę obsługi. Dobra wydajność i praktyczne funkcje czynią go atrakcyjnym wyborem dla uczniów.

Własny laptop to nie tylko nauka, ale również komunikacja z rówieśnikami

Każdy z tych modeli ma swoje unikalne cechy, które mogą spełniać różne potrzeby ucznia. Wybierając laptop, warto rozważyć, które funkcje są dla nas najważniejsze i dokonać wyboru na tej podstawie.

Dobry używany komputer za 1500 zł? To możliwe

Kupno laptopa dla dziecka może być wyzwaniem, szczególnie przy ograniczonym budżecie. Taki zakup to inwestycja, która ma ogromny wpływ na komfort nauki i pracy ucznia. Dlatego ważne jest, aby podchodzić do niej z rozwagą, biorąc pod uwagę nie tylko cenę, ale przede wszystkim potrzeby i wymagania użytkownika. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże w podjęciu właściwej decyzji. Jeżeli masz swoje doświadczenia lub porady dotyczące zakupu laptopów dla uczniów, zapraszamy do podzielenia się nimi w komentarzach. Każda informacja może okazać się nieoceniona dla osób stojących przed tym trudnym wyborem.