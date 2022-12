Xiaomi 13 Pro z nowym zestawem aparatów

Trudno się dzisiaj ekscytować premierami nowych smartfonów, tym bardziej jeśli większość specyfikacji czy nawet wygląd znamy już kilka tygodni wcześniej za sprawą licznych przecieków. Nie inaczej jest w przypadku smartfonów z serii Xiaomi 13. Model oznaczony symbolem Pro jest bardzo podobny do Xiaomi 12 Pro, główne różnice to kształt wyspy aparatów i same obiektywy stworzone przy współpracy z LEICA. Zacznijmy jednak od początku, Snapdragon 8 Gen 2 produkowany w litografii TSMC 4 nm będzie współpracował z 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5X oraz od 128 do 512 GB pamięci UFS 4.0. Wyświetlacz jest praktycznie identyczny jak w poprzednim modelu, ma 6,73 cala, rozdzielczość 1440x3200 pikseli, zmienne odświeżanie (LTPO, od 1 do 120 Hz), wsparcie dla HDR10+, DolbyVision, HLG oraz sensor detekcji temperatury barwowej. Jedyna zmiana to wyższa jasność, domyślnie jest to 1200 nitów, a w przypadku materiałów HDR chwilowa jasność może sięgnąć 1900 nitów.

Użytkownicy modeli Xiaomi 13 Pro do dyspozycji będą mieli 3 sensory o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Główny aparat to Sony IMX989 o przekątnej 1 cala znany już z modelu Xiaomi 12 Ultra. Tym razem sparowano go z obiektywem LEICA o jasności f/1.9 ze stabilizacją Hyper OIS. Teleobiektyw również ma 50 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym o jasności f/2.0 i możliwością złapania ostrości już od 10 cm, co pozwoli na wykonywanie zdjęć w trybie makro. Wreszcie obiektyw szerokokątny ma jasność f/2.0, również wspiera tryb macro i ma wbudowany autofocus.

Zastosowana bateria ma 4820 mAh pojemności, a można ją naładować z mocą 120 W po kablu lub 50 W bezprzewodowo. Obsługuje też bezprzewodowe ładowanie zwrotne (10 W). Sam telefon jest wodoodporny (IP68), posiada wbudowane głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos i dostępny będzie w czterech kolorach. Biały, czarny oraz jasnozielony mają obudowę ceramiczną, a niebieski to imitacja (?) skóry. Ceny zaczynają się od 4999 juanów (3200 PLN) za model 8/128GB, za topowy model 12/512GB trzeba zapłacić 6299 juanów (4000 PLN).

Xiaomi 13, czyli kopia iPhone'a

O ile Xiaomi 13 Pro przez zagięty ekran nie jest jeszcze tak mocno podobny do iPhone'a, tak Xiaomi 13 to wręcz kopia tego designu z płaską, błyszczącą metalową ramką po bokach. Oczywiście to żadna nowość, przecieki na temat tego modelu zdradziły nam to kilka tygodni temu. Pozostała specyfikacja również nie jest wielkim zaskoczeniem, obok Snapdragona 8 Gen 2, pamięci LPDDR5X oraz UFS 4.0 na dane, mamy tu przede wszystkim nieco mniejszy ekran o przekątnej 6,36 cala i rozdzielczości 1080x2400 pikseli z odświeżaniem 120 Hz. Ekran OLED oferuje też podwyższoną jasność (1200 nitów, max. 1900 nitów w HDR) oraz oferuje wsparcie dla Dolby Vision, HDR10+ oraz HLG.

Aparaty zamontowane w tym smartfonie wyglądają bardzo podobnie, również posiadają obiektywy LEICA, ale główny sensor to nieco starszy model o rozdzielczości 50 Mpix, ze światłem f/1.8 oraz stabilizacją Hyper OIS. Pojawił się też tutaj obiektyw telephoto z trzykrotnym zoomem optycznym ale jego rozdzielczość to tylko 10 Mpix, choć ma stabilizację optyczną oraz jasność f/2.0. To spory plus w porównaniu do Xiaomi 12, któremu brakowało takiego obiektywu. Aparat szerokokątny korzysta natomiast z sensora o rozdzielczości 12 Mpix ze światłem f/2.2 i prawdopodobnie bez autofocusa.

Xiaomi 13 dostępny będzie z baterią o pojemności 4500 mAh i możliwością ładowania z mocą 67 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo, a także możliwością ładowania zwrotnego (10 W). Tutaj również mamy odporność na wodę i pył (IP68), wsparcie dla Dolby Atmos oraz sensor IR. Obudowa wykonana jest ze szkła, a telefon będzie dostępny szerokiej gamie kolorystycznej. Podstawowe modele to biały, czarny oraz jasnozielony, a także jasnoniebieski z imitacją skóry. Dodatkowo do sprzedaży trafią też bardzo jaskrawe kolory - czerwony, żółty, zielony oraz niebieski. Ceny tego modelu zaczynają się od 3999 juanów (2560 PLN) za model 8/128 GB, a topowa wersja 12/512 GB ma kosztować 4999 juanów (3200 PLN). Można jednak bezpiecznie założyć, że ceny w Polsce będą znacznie wyższe.