Na Disney+ trafią Avengersi, jakich się nie spodziewaliście

Tęsknicie za grupą najbardziej mainstreamowych superbohaterów w historii kina? Jeśli tak, to mam dla Was dobrą wiadomość – Avengers powracają, ale w nieco odmienionej formie. Jeśli jednak liczycie na pełnoprawną kontynuację, to muszę Was rozczarować. Film, który trafi na Disney+ będzie po pierwsze krótkometrażowy, a po drugie… zbudowany z klocków.

Avengers powracają w animowanym filmie LEGO

Od premiery ostatniej pełnoprawnej odsłony Avengers minęły już 4 lata i od tego czasu w uniwersum Marvela zrobiło się trochę nijako. Opublikowane po End Game filmy i seriale – choć całkiem dobrze oceniane – nie miały w sobie już tej samej magii, dlatego fani superbohaterskiego kina z niecierpliwością czekają na kolejnego blockbustera, wchodzącego w skład szóstej fazy MCU. Na te produkcje będziemy musieli poczekać jednak do 2025 roku, ale w międzyczasie Marvel przygotował małe pocieszenie w postaci nadchodzącego filmu animowanego, zatytułowanego LEGO Marvel Avengers: Code Red.

Widzicie podobieństwa do plakatu End Game? To w zasadzie ten sam motyw, ale w czerwonej kolorystyce, nawiązującej być może do Scarlet Witch. Skąd te gdybania? A no stąd, że o filmie wciąż niewiele wiadomo. Będzie to prawdopodobnie 20-minutowa krótkometrażówka w stylu LEGO Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled (2015), która poleje miód na serce fanów duńskich klocków i ekipy Tonego Starka.

Na konkrety nie trzeba będzie jednak długo czekać, bo LEGO Marvel Avengers: Code Red trafi do biblioteki platformy Disney+ już 27 października. Po drodze czeka nas zaś premiera drugiego sezonu Lokiego, którzy zadebiutuje na początku przyszłego miesiąca.

