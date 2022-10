LEGO rezygnuje z jednej z najciekawszych linii swoich produktów. To koniec Mindstorms.

Piękna historia zakończona w mniej urokliwy sposób

LEGO Mindstorms trafiło do sprzedaży w 1998 roku. Nie jest to jednak zwykły zestaw klocków, a właściwie cała platforma, rodzina zestawów, które skierowane są do nieco starszych dzieci, powyżej dziesiątego roku życia. Oprócz budowania robota zgodnie z ustalonym przez producenta schematem, dziecko może eksperymentować dzięki aplikacji dostarczanej wraz z produktem. Wszystko opiera się na środowisku "drag'n drop", który dla dzieci jest niezwykle intuicyjny. Po ustawieniu bloków w żądanej kolejności, dziecko może samodzielnie sprawdzić wynik swojej pracy.

Źródło: Unsplash

W praktyce było to połączenie edukacji z zabawą, które uczyło podstaw robotyki i programowania od najmłodszych lat - i naprawdę platforma była na tyle dopracowana, że po nauce programowania robotów, przejście na Javę, Pythona czy C# było dużo prostsze. Wszystko opierało się o sposób rozumowania programisty, co procentowało w przyszłości, przy okazji przynosząc mnóstwo frajdy.

To koniec LEGO Mindstorms, ale czy oznacza to koniec edukacyjnych zestawów?

Niestety, program do kontrolowania robotów Mindstorms wkrótce przestanie działać. Według najnowszych informacji, LEGO planuje wyłączyć aplikację służącą do programowania tych zestawów na iOS, Android, macOS, Windows i Fire OS do końca 2024 roku.

Źródło: Depositphotos

Oczywiście istnieją inne narzędzia do programowania tych robotów, jednak nie są to już autoryzowane aplikacje przez LEGO - co oczywiście sprawi, że dostępność, szczególnie dla najmłodszych użytkowników, będzie niezwykle utrudniona.

Oświadczenie Brickset sugeruje jednak, że zespół odpowiedzialny za Mindstorms skupi się teraz na innej dziedzinie w firmie - i chociaż nic nie zostało potwierdzone, to najprawdopodobniej będzie to LEGO Education Spike. Jak możemy przeczytać na stronie producenta, "pomaga to w nauce przedmiotów STEAM" oraz "pozwala ćwiczyć umiejętność rozwiązywania problemów i opowiadania historii podczas zabawy, która uczy wytrwałości i samodzielnego myślenia.”

Czy to dobry ruch ze strony LEGO? Dajcie znać, co o tym myślicie.

Źródło: Brickset

