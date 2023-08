Tym samolotem już nie polecisz... ale możesz go postawić na półce. Wygląda fantastycznie!

Loty pasażerskie ponaddźwiękowymi samolotami były wielkim osiągnięciem inżynierów, a Concorde stał się jedną z ikon XX wieku. Niestety, słynna katastrofa rejsu Air France 4590, do której doszło w połowie 2000 roku, przyczyniła się ostatecznie do wycofania tych maszyn z użytku - wraz z nimi skończyła się, na ten moment, era ponaddźwiękowego podróżowania. Concorde to maszyna, która nawet w 2023 r. robi ogromne wrażenie - choć można go oglądać jako eksponat muzealny. Fani podróży samolotami z pewnością zazdroszczą tym, którzy na przełomie lat 90. i 2000. (a nawet wcześniej) mieli szansę zasiąść w fotelach i czuć emocje związane z podróżą samolotem naddźwiękowym.

LEGO Icons Concorde to hołd inżynieryjnej ikonie XX wieku

Jeśli jesteście fanami lotnictwa i chcielibyście mieć w domu kawałek historii, macie dobrą okazję - pod warunkiem, że jesteście także fanami LEGO - w szczególności serii Icons. Zestawy z tej kolekcji są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić satysfakcjonujące wyzwanie. Przedstawiają one imponujące atrakcje turystyczne, klasyczne pojazdy i ikony popkultury. Dorośli fani układania klocków znajdą wśród nich też budynki modułowe i artykuły do domu. Zaprezentowany w ostatnich dniach model to prawdziwa gratka dla tych, którzy pamiętają czasy świetności Concorde'ów.

LEGO Icons Concorde to składająca się z 2083 elementów i mierząca 15 cm wysokości, 105 cm długości i 43 cm szerokości replika naddźwiękowego statku powietrznego charakteryzująca się m.in. odchylanym dziobem, działającym podwoziem, wysuwanym tylnym kołem, skrzydłami typu delta z ruchomymi sterami wysokości oraz odchylanymi górnymi i dolnymi sterami. Posiada również łatwo dostępną część z fotelami i jest wyposażona w stojak, dzięki któremu można ustawić samolot w trybach lotu, startu lub lądowania. W zestawie nie mogło też zabraknąć płytki na podstawce, która zwiera kluczowe dane o zestawie.

Zestaw LEGO Icons Concorde jest już dostępny w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO.com. Można go zamówić za 949,99 zł, a wysyłka rozpocznie się 7 września 2023 r.