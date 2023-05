Czy mamy na widowni oldskulowych fanów Batmana z 1992? Jeśli tak, to mamy dla Was coś specjalnego – to ogromna i napakowana smaczkami jaskinia z filmu Powrót Batmana, która już niebawem trafi na sklepowe półki. To zestaw dla fanów długiego składania – posiada prawie 4 tysiące klocków.

Zestaw, który łączy pokolenia

Powrót Batmana (1992) w reżyserii Tima Burtona to wciąż jeden z najlepiej ocenianych filmów o Mrocznym Rycerzu. Lego już w przyszłym miesiącu wypuści na rynek zestaw skierowany zarówno do starszych, jak i młodszych odbiorców. Dlaczego? Bo Lego Batcave Shadowbox to nie tylko zabawka, ale także element dekoracyjny, który stanie zapewne na półce niejednego sympatyka uniwersum DC.

Źródło: Lego

Ogromne pudło zestawu Lego Batcave Shadowbox skrywa w sobie masę fantastycznych elementów. Zamknięta wersja przedstawia wielkie logo Batmana i to właśnie ta forma jest traktowana jako „dekoracyjna”. W środku skrywa jednak znacznie więcej ciekawych szczegółów, takich jak skarbiec, zbrojownia czy liczne elementy interaktywne – zwodzona brama, podświetlane klocki. Czym jednak byłoby Lego bez figurek? Tych w jaskini Batmana znajdziecie aż 7.

Jaskinia prezentuje się genialnie, ale przyjdzie nam za to słono zapłacić

Zestaw Batcave Shadowbox zawiera minigurki złoczyńców i bohaterów. Oprócz kultowej postaci Batmana (w dwóch wariantach) w opakowaniu znalazło się miejsce na Alfreda, Pingwina, Catwoman, Bruce’a Wayne’a oraz Maxa Shrecka – drugorzędnego antagonistę z filmu Powrót Batmana.

Źródło: Lego

To oczywiście nie koniec atrakcji. W jaskini Mrocznego Rycerza zaparkowano też szczegółowo wykonany Batmobil z uzbrojeniem aktywowanym za pomocą niewielkiego pokrętła. Dodatkowo w „garażu” znajdą się też klocki do personalizacji i modyfikacji pojazdu.

Źródło: Lego

W pełnej krasie zestaw prezentuje się fantastycznie i zajmuje całkiem sporo miejsca. Na filmie promocyjnym widać, że rozłożona jaskinia Batmana sięga krawędziami niemałego stołu kuchennego, a sam zestaw składa się z aż 3981 elementów. Do najbardziej imponujących gigantów – Lego World Map, 11695 elementów i Lego Eiffel Tower 10001 elementów – wciąż jeszcze brakuje, ale taka liczba klocków okazała się wystarczającą, bo uplasować się w rankingu 40 największych zestawów Lego. Co ciekawe na tej liście – nieco wyżej – znajduje się już jeden zestaw z Batmanem w roli głównej. To Lego Art Jim Lee Batman Collection (4167 elementów), czyli 3 portrety postaci z DC do ułożenia z duńskich klocków.

Źródło: Lego

Lego na licencji zawsze mają w sobie to coś, ale tym samym nie nalezą do tanich rozrywek. Jaskinia Batmana inspirowana filmem z 1992 roku ma kosztować 450 euro, czyli ponad 2 tysiące złotych! Zamówienia dla członków klubu Lego VIP ruszą 5 czerwca, a pozostali chętnie będą mogli zamówić zestaw 3 dni później. Co o nim myślicie? Czy nostalgia i ponadczasowa miłość do Lego warte są tych pieniędzy?

