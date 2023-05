Harry Potter to seria, której nikomu raczej przedstawiać specjalnie nie trzeba. To samo zresztą tyczy się klocków LEGO. Klasyczny gadżet, od którego nie mogą oderwać się mali i duzi. Od kiedy LEGO postanowiło poza tworzeniem własnych konstrukcji wydawać również zestawy na licencjach — jest kilka takich, które w mig podbiły serca użytkowników i stały się prawdziwym hitem. Wśród nich bez wątpienia można wymienić LEGO Harry Potter, których oferta stale się rozrasta.

LEGO Harry Potter: co trzeba o nich wiedzieć?

Seria LEGO Harry Potter — wbrew powszechnej opinii — nie jest czymś specjalnie nowym. Pierwsze zestawy z uniwersum pojawiły się w okolicy promocji pierwszego filmu, "Harry Potter i kamień filozoficzny", czyli już w 2001 roku. Od tego czasu w ofercie pojawiło się już kilkadziesiąt zestawów. Tym samym obecnie oferta LEGO Harry Potter jest niezwykle zróżnicowana. Wśród najpopularniejszych zestawów znajdują się między innymi repliki słynnego Zamku w Hogwarcie, Ulicy Pokątnej, ekspresu do Hogwartu, a także wiele innych mniejszych i większych zestawów.

Każdy z nich — jak to w LEGO — zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku, które pozwalają na łatwe i przyjemne składanie klocków oraz budowanie replik zgodnych z oryginalnymi wzorami. Zestawy LEGO Harry Potter są przeznaczone głównie dla młodszych odbiorców — dzieci i młodzieży. Ale jeżeli przez lata czegoś nas firma nauczyła to tego, że LEGO jest zabawą uniwersalną gdzie granice wiekowe nie mają specjalnego znaczenia. I równie dobrze bawić się przy nich mogą również starsi odbiorcy.

Poza klasycznymi zestawami, LEGO Harry Potter oferuje również interaktywne — jak zestaw z Hogwartem, który doczekał się specjalnych sztuczek w aplikacji mobilnej.

No ale właśnie — wybór zestawów z LEGO Harry Potter jest ogromny. Na które zestawy warto zwrócić uwagę? Polecamy najlepsze zestawy LEGO Harry Potter!

Oto najlepsze zestawy LEGO Harry Potter. Doceni je każdy fan!

Ekspres do Hogwartu — edycja kolekcjonerska

elementów: 5129

5129 cena: 2399 zł

To jeden z najbardziej niesamowitych zestawów LEGO kierowany ku starszym fanom serii Harry Potter, którzy chcą zbudować replikę kultowego pociągu parowego z filmów. Ekspresu do Hogwartu w wydaniu kolekcjonerskim (76405) zawiera wiele realistycznych detali i odniesień do kultowych scen z filmów, serwując tym samym solidne wyzwanie konstrukcyjne i zapewniając wiele godzin frajdy przy składaniu! Wrażenie robią realistyczne detale i ruchome elementy (m.in. dźwignia na górze pociągu, pozwalająca lokomotywie się... kołysać!). Poza samą konstrukcją, w skład zestawu wchodzi 20 figurek LEGO przedstawiających postacie z serii. Znajdziemy tam m.in. ikoniczne Trio w wydaniu, które pozwoli odegrać dramatyczne scenki z filmowych rozmów. Lokomotywa, tender i wagon pasażerski mają wiele realistycznych detali, a także ruchome elementy, takie jak dźwignia na górze lokomotywy, która sprawia, że pociąg parowy się kołysze. Wagon pasażerski składa się z trzech pomieszczeń, a każde z nich przedstawia kultowe sceny z filmów.

Pojemnik na długopisy w kształcie Hedwigi

elementów: 518

518 cena: 89,99 zł

LEGO DOTS Pojemnik na długopisy w kształcie Hedwigi to kreatywny i praktyczny zestaw, który posłuży nam... jak sama nazwa wskazuje - jako biurkowy pojemnik na długopisy. Wszystko to, rzecz jasna, utrzymane w charakterystycznej dla LEGO estetyce i wysokiej jakości, stawiającej na kreatywność użytkowników. Pudełko w kształcie sowy oferuje ruchome skrzydła, a ponadto znajdziemy tam również pojemnik na karteczki w kształcie listu i mnóstwo płytek. Zestaw zachęca dzieci do kreatywnego projektowania i personalizowania przedmiotów zgodnie z nastrojem i jak tylko podpowiada wyobraźnia! Dzięki dołączonym inspiracjom i łatwemu montażowi, wszyscy mogą w prosty sposób stworzyć spersonalizowaną ozdobę na biurko.

Ministerstwo Magii

elementów : 990

990 cena: 480 zł

Ten kilkupiętrowy zestaw przedstawia ogromne i tętniące życiem Ministerstwo Magii. To pierwszy (i jedyny) zestaw LEGO, który z takimi szczegółami przedstawia tak ważną dla czarodziejskiego świata siedzibę ważnych czarodziejów. W zestawie znajduje się cały zestaw minifigurkek — wśród nich nie mogło zabraknąć Harry'ego Pottera, Hermiony Granger czy Rona Weasleya. Poza nimi znajdziemy tam jeszcze m.in. Arthura Weasleya, Dolores Umbridge czy... Dementora!

Poza figurkami, w skład kompletu wchodzą także przedmioty znane doskonale miłośnikom serii. Wśród nich czerwona budka telefoniczna, stosy Proroka Codziennego, koci patronus Umbridge czy horkruks — medalion Slytherina. Zestaw jest wypełniony realistycznymi szczegółami i gotowy na pomysłowe przygody wszystkich, którzy z jego udziałem zechcą napisać własne historie!

Harry, Hermiona, Ron i Hagrid w wydaniu BrickHeadz

elementy: 466

466 cena: 119,99 zł

Ten zestaw zawiera cztery figurki LEGO BrickHeadz przedstawiające popularne postacie z serii. Tym razem nie są to miniludziki, jak w pozostałych zestawach, a liczące od 5 do 9 cm wysokości postacie, które złożymy z 466 klocków. Świetna zabawa przy składaniu gwarantowana, a po złożeniu — dobra ozdoba na biurko czy gdzie tylko sobie zamarzymy!

Hedwiga

elementy: 630

630 cena: 189,99 zł

Zestaw LEGO Harry Potter, który oddaje w nasze ręce możliwość zbudowanie realistycznej, mechanicznej, sowy śnieżnej — Hedwigi. Składa się na niego 630 elementów, w tym odłączana minifigurka Harry’ego Pottera oraz urocza malutka figurka kultowego ptaszyska. Model oferuje rozpiętość skrzydeł na około 34 cm i jest wyposażony w mechanizm pozwalający nimi poruszać w górę i w dół. Hedwiga będzie nie tylko świetnym prezentem dla fanów filmów o czarodziejach lubujących się w składaniu LEGO. Jako gotowy produkt świetnie przysłuży się również jako ozdoba — wpasowując się w każde wnętrze!

Ulica Pokątna

elementów: 5544

5544 cena: 2150 zł

Zestaw LEGO Harry Potter Ulica Pokątna to idealny wybór dla fanów kultowej serii o czarodzieju Harrym Potterze, którzy chcą odtworzyć magiczną atmosferę ulicy handlowej. Ten olbrzymi (mierzący ponad metr szerokości) model imponuje detalami i rozmachem. Pozwala on na stworzenie wspaniałego, żywego, świata z intrygującymi dodatkami i obstawienia go całą paletą kultowych bohaterów!

W skład LEGO Harry Potter Ulicy Pokątnej wchodzą takie kultowe miejsca, jak sklep z różdżkami Ollivandera, księgarnia Esy i Floresy czy Magiczne Dowcipy Weasleyów. Nie zabrakło nawet lodziarni Floriana Fortescue oraz redakcji Proroka Codziennego! Każdy z tych sklepów posiada charakterystyczne dla niego detale, dzięki czemu model ulicy Pokątnej wygląda jak wyjęty z książek o przygodach młodego czarodzieja.

Do zestawu dołączonych zostało kilka minifigurek oraz realistycznych akcesoriów. Między innymi znajdziemy tam różdżki, magiczne mikstury, książki, pióra oraz wiele innych przedmiotów wprost z magicznego świata!

Magiczny kufer z Hogwartu

elementów: 603

603 cena: 299 zł

Magiczny kufer z Hogwartu to doskonały, bogaty, zestaw dla młodszych odbiorców, którzy lubują się w kreatywnych rozwiązaniach! Na Magiczny kufer z Hogwartu składa się wiele różnorodnych elementów, dzięki którym użytkownicy mogą budować i personalizować swoje modele, a także odtwarzać klasyczne sceny z filmów.

W zestawie znajdziemy realistyczne akcesoria, takie jak eliksiry, kociołek czy księgę z przepisami na eliksiry. Są też uwielbiane fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta! Celem projektantów było pobudzenie wyobraźni i inspirowanie najmłodszych do wymyślania własnych opowieści ulokowanych w świecie magii i czarodziejstwa. Wisienką na torcie są meble, które można dowolnie konfigurować. Ponadto różne części do budowania minifigurek pozwalają dzieciom na tworzenie i personalizowanie własnych postaci, które wezmą udział w ich zabawie.

LEGO Harry Potter: zestawy... i nie tylko!

Uniwersum LEGO Harry Potter od lat się rozwija. Poza dziesiątkami fantastycznych zestawów samych klocków, zaliczają się do niego także drobniejsze elementy — jak chociażby przeurocze breloczki z minifigurkami. Wśród nich znalazły się przywieszki z Harrym, Hermioną, Ronem, Dumbledorem... a nawet mrożącym krew w żyłach Dementorem! Ponadto LEGO opublikowało także kilka książek w uniwersum LEGO Harry Potter. A po drodze były także gry wideo z "klockowymi" przygodami w Hogwarcie, wydane na kilka generacji konsol. Wisienką na torcie są zaś pluszaki, stylizowane na "ludziki LEGO"!