Volvo LX03 - teraz to rzeczywistość naśladuje Lego

Lego Technik to coś znacznie więcej, niż tylko zabawki. Pozwalają odtwarzać całkiem skomplikowane maszyny, firma pokazuje też w tej serii autorskie konstrukcje. Volvo postanowiło zmienić jeden z takich projektów, przy którego powstaniu wcześniej pomagało, w rzeczywistą maszynę.

Z Lego 42081 w Volvo LX03

Kilka lat temu Volvo nawiązało współpracę z Grupą Lego, która miała na celu badania nad maszynami nowej generacji dla branży budowlanej.

Jednym z efektów tej współpracy był zestaw Lego Technic 42081 zawierający bardzo sympatyczny pojazd budowlany o nazwie Concept Wheel Loader ZEUX. Warto dodać, że w jego przygotowaniu, oprócz inżynierów obu firm, udział miały także dzieci.

Jak się właśnie okazało, Volvo nie zapomniało o tej zabawce i w tym roku postanowiło zmienić go w prawdziwą maszynę. W ten sposób powstała napędzana elektrycznie ładowarka Volvo LX03. Pojazd, podobnie jak pierwowzór, jest całkowicie autonomiczny, firma testuje na nim systemem umożliwiający komputerowi pokładowemu podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym.

To nie zabawka

Prezentowane tu zdjęcia są nieco mylące, ponieważ pojazd odbiera się na nich jako dość niewielki. Tymczasem jest poważna maszyna budowlana, bazując na sprzedawanym już przez Volvo pojeździe L25 Electric, ważąca w podstawowej wersji około 5 ton. Konstrukcja ma charakter modułowy i można łatwo dopasować ją pod konkretne wymagania klientów.

Volvo LX03 jest ciągle urządzeniem koncepcyjnym i nie trafi do sprzedaży, ale ma być podstawą do dalszych praca nad nową generacją ciężkich pojazdów budowlanych. Dla Volvo to kolejny etap prac nad ciężkimi maszynami autonomicznymi oraz test rozwiązań umożliwiającymi dekarbonizację tej branży.

Z okazji jego prezentacji wypowiedzieli się też przedstawiciele firmy Lego, którzy są zachwyceni tym, że pierwszy raz w historii powstała maszyna, której pierwowzorem był model Lego, a nie na odwrót.