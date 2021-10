Lego pokazało ogromnego Titanica, który „rozpada” się na części

Muszę przyznać, że gdy zobaczyłem informację o tym komplecie szczęka lekko mi opadła. Model Titanica w skali 1:200 jest po prostu imponujący i nie przypominam sobie innego, w którym odwzorowano by tak wiele detali. Dźwigi towarowe, mechanizmy kotwic i lin masztowych, liny kominów i całe mnóstwo innych drobiazgów robią duże wrażenie.

To wszystko to jednak nic, w porównaniu z tym, co kryje się we wnętrzu statku. Lego przygotowało model w taki sposób, aby w każdym momencie dało się go rozłożyć na trzy niezależne sekcje. Dzięki temu możemy obejrzeć wewnętrzną strukturę statku, z wieloma pokładami i rozbudowaną maszynownią. Silniki można sobie demontować, a jeśli są zamontowane, to poruszanie śrubami wymusza ruch ich tłoków.

W jednej z sekcji odwzorowano też słynne wielkie schody i jadalnię. Przedstawiciele Lego poinformowali, że tworząc ten komplet, posiłkowali się historycznymi planami tego wspaniałego, choć pechowego statku.

„Projektowanie Lego Titanic z takim naciskiem na detale i w tak dużej skali pozwoliło nam stworzyć jedno z najtrudniejszych doświadczeń budowlanych” - oświadczono. Lego twierdzi, że ze względu na trudność budowy zaleca ten komplet tylko dorosłym użytkownikom. Cały model po zakończeniu składania będzie miał 1,35 metra długości, 16 cm szerokości i 44 cm wysokości i jest największym zestawem w historii firmy.

Przedsprzedaż Titanica rozpocznie się, nomen omen, 1 listopada, a do regularnej oferty komplet wejdzie 8 listopada. Cena, jak już wspomniałem na wstępie, wyniesie 2799 zł. Ktoś z Was się skusi?