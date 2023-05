Dwa lata temu łazik Perseverance wylądował w pobliżu krateru Jezero, rozpoczynając rewolucyjną eksplorację Marsa. Dziś ten historyczny pojazd może trafić na półki klockowych inżynierów dzięki nowemu zestawowi LEGO Technic.

Podbój Marsa z LEGO Technic

Seria LEGO Technic to zestawy realistycznie odzwierciedlające pojazdy różnego rodzaju. Wyróżnia się tym, że od kilkunastu lat w pudełkach z logiem Technic nie znajdziecie figurek, a sama seria promowana jako kolekcjonerska i edukacyjna.

Źródło: Depositphotos

LEGO ma już w portfolio kilka ciekawych modeli, stworzonych w kolaboracji z NASA, takich jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) czy Wahadłowiec Discovery, a już za chwile dołączy do nich wspomniany łazik Perseverance.

Źródło: LEGO

LEGO Technic Mars Rover Perseverance to zestaw skierowany do fanów astronomia, mający zachęcić dzieci do pogłębiania wiedzy o inżynierii kosmicznej. To dokładnie odwzorowany model marsjańskiego eksploratora – posiada układ kierowniczy 360°, ruchome ramię i w pełni przegubowe zawieszenie, które ułatwia poruszanie się po nierównych powierzchniach.

Źródło: LEGO

Dodatkowo w zestawie znalazło się też miejsce na niewielką replikę śmigłowca Ingenuity, pełniącego rolę powietrznego zwiadowcy łazika Perseverance.

„Zawsze pasjonowałem się przestrzenią kosmiczną, a proces projektowania pozwolił mi odkrywać swoje zainteresowania, odtwarzając niesamowitą inżynierię opracowaną przez pionierski zespół NASA. Mamy nadzieję, że cechy i funkcje modelu pomogą wprowadzić młodych miłośników kosmosu w świat inżynierii i zachęcą ich do sięgania gwiazd w przyszłości.” - Luke Cragin, projektant w Grupie LEGO.

Zestaw LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance będzie dostępny już od 1 czerwca w sklepach LEGO i na stronie internetowej producenta w cenie 449,99 zł. Jeśli więc macie w domu małych sympatyków kosmosu, to właśnie podrzuciłem Wam prezent na dzień dziecka.