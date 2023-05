Klasyka z automatów w nowej odsłonie. Takiego Pac-Mana jeszcze nie było

LEGO z platformami do grania ma styczność od dawna - i to nie tylko w postaci gier wideo, w tym LEGO 2K Drive, które zadebiutowało kilka dni temu. Chodzi mi tu o zestawy inspirowane sprzętami do grania - od Atari 2600 przygotowane z okazji 50. rocznicy powstania firmy. Atari 2600 z klocków LEGO to prawdziwy powrót do przeszłości. To nostalgiczne odtworzenie jednej z pierwszych konsol na świecie, która szybko stała się hitem sprzedażowym w 1977 roku. Zaprezentowany w zeszłym roku zestaw LEGO oparty jest na wersji wypuszczonej do sprzedaży w 1980 r. - ta wyposażona został w cztery przełączniki. Mieliśmy również Nintendo Entertainment System - konsolę, na której bazował popularny w Polsce Pegasus. Teraz przyszła pora na nieco inny sprzęt.

Pamiętacie Pac-Mana? To klasyczna zręcznościówka. Pac-Man musi pokonać labirynt, pochłaniając po drodze białe kulki, owoce i większe kulki umożliwiające zjadanie duszków w czterech kolorach - albo Ty zjesz je, albo one dopadną Ciebie! Ukończenie planszy jest równie satysfakcjonujące jak samo słuchanie dźwięków w grze. I to właśnie Pac-Man trafi teraz do sprzedaży jako jeden z zestawów LEGO.

LEGO Pac-Man. Hołd dla klasyki gier na automaty

LEGO Pac-Man to nie tylko ciekawa propozycja dla fanów chcących dołączyć ten zestaw do swojej kolekcji. W środku modelu kryje się mechanizm labiryntu, za pomocą którego gra... ożywa. Wystarczy zakręcić specjalną dźwignią umiejscowioną z boku – a postacie zaczną przemieszczać się w labiryncie całkiem jak w prawdziwej rozgrywce. To zasługa wielu godzin pracy naszych inżynierów.

Zestaw składający się z 2651 elementów posiada mnóstwo detali w stylu retro i zabawnych funkcji, w tym czterokierunkowy joystick i podświetlany otwór na monety. Aktywując mechaniczny labirynt odtwarzamy symulację klasycznego pościgu między ulubionymi postaciami. Otwierając tylny panel można zobaczyć i sprawdzić wszystkie mechaniczne elementy. Do zbudowania jest także scenka z automatem z lat osiemdziesiątych XX wieku z minifigurką gracza i gablotą z obrotowymi figurkami Pac-Mana, Blinky’ego i Clyde’a.

LEGO Automat do gry Pac-Man do sprzedaży trafi 4 czerwca tego roku, a jego cena w oficjalnym sklepie LEGO to 1279,99 zł.