Najlepsze zestawy LEGO Władca Pierścieni

LEGO Władca Pierścieni - co musisz o nich wiedzieć?

LEGO Władca Pierścieni to zestawów klocków LEGO inspirowana popularną trylogią filmową, opartą na książkach J.R.R. Tolkiena. Zestawy wydane w jej ramach umożliwiają fanom serii odbudowanie z klocków różnych scen znanych z filmów i powieści. Poza całymi krajobrazami i charakterystycznymi elementami, pomogą w tym minifigurki. Wśród nich nie zabrakło całej palety najważniejszych bohaterów, których znamy z tamtejszych historii — m.in. Frodo Bagginsa, Gandalfa, Aragorna, Legolasa, Gimli i wielu innych.

Podobnie jak inne zestawy oparte na licencjach, LEGO Władca Pierścieni stawiają na możliwie jak najbardziej szczegółowe odwzorowanie elementów znanych z filmowej adaptacji "Władcy Pierścieni". Zachwycają więc dbałością o detale i perfekcyjnym odwzorowaniem postaci i miejsc — m.in. zamów, smoków i wielu innych charakterystycznych dla tamtejszego świata miejsc i zdarzeń. Wśród tamtejszych zestawów nie mogło też zabraknąć charakterystycznych akcesoriów. Tamtejsze bronie, narzędzia czy ubrania z pewnością nie będą obce miłośnikom marki.

Seria Lego Władca Pierścieni to doskonała zabawa dla fanów klocków Lego i fanów sagi Władca Pierścieni. Poza odwzorowaniem scen znanych z filmów i książek, można je ze sobą dowolnie łączyć tworząc własne historie i sceny. Jak to zwykle z LEGO bywa — pomagają rozwijać kreatywność, a w przypadku młodszych odbiorców także umiejętności manualne i motoryczne!

LEGO Władca Pierścieni: jakie obecnie są dostępne najlepsze zestawy?

RIVENDELL

elementów: 6167

6167 cena: 2399 zł

Największy i najbogatszy zestaw LEGO Władca Pierścieni, który dostępny jest w obecnej ofercie producenta. RIVENDELL to niezwykle szczegółowy pakiet, którego celem jest możliwie jak najwierniejsze odwzorowanie doliny ze Śródziemia. Tej, w której rozpoczęła się słynna wyprawa, którą śledzimy na kartach powieści i w ekranizacji, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Zestaw, jak na LEGO przystało, zawiera wiele detali i odniesień do filmowej trylogii Władcy Pierścieni. Nie zabrakło w nim tak ikonicznych miejsc jak elfia kuźnia, zagracony gabinet Elronda czy obrazy i posągów z historii Śródziemia.

Zestaw LEGO Władca Pierścieni RIVENDELL kierowany jest przede wszystkim do starszych odbiorców. Składa się z 6167 elementów. Jak możecie się domyślać — jego złożenie wymaga sporo czasu i zaangażowania. Poza znanymi lokacjami, w zestawie znalazło się także 15 minifigurek (m.in. Froda, Sama, Bilba Bagginsa, Boromira, Gimliego, Aragorna, Legolasa i Gandalfa Szarego). Nie brakuje tam kultowe postaci, które umożliwią odtworzenie ulubionych scen z filmu! Tak, możecie samodzielnie odtworzyć naradę u Elronda™ oraz moment, w którym Drużyna Pierścienia przekracza most na początku swojej ikonicznej podróży!

Zestaw LEGO Władca Pierścieni RIVENDELL to solidny pakiet, na który warto wcześniej zarezerwować miejsce. Całość ma wymiary - 39 cm wysokości, 72 cm szerokości i 50 cm głębokości. Projektancie podzielili go na trzy sekcje: wieżę, krąg rady i altanę z rzeką i mostem.

Brick Headz z Władcy Pierścieni!

Mimo że na przestrzeni lat na rynku pojawiło się kilkadziesiąt rozmaitych zestawów LEGO Władca Pierścieni, obecnie w sprzedaży poza RIVENDELL zostały wyłącznie te z serii BRICK HEADZ. Chodzi o urocze, mierzące około ośmiu centymetrów wysokości figurki przedstawiające bohaterów serii — m.in. Frodo, Golluma czy Aragorna. Na zestawy te składa się najczęściej około 250 klocków, które możemy układać w urocze postacie z uniwersum. W przypadku LEGO Władca Pierścieni, sprzedawane są one w duetach (na tę chwilę dostępne są zestawy: Aragorn i Arwena, Gandalf Szary i Balrog oraz Frodo i Gollum). Każdy z nich wyceniony został na około 70-90 zł.

LEGO® BrickHeadz™ od jednej figurki, ale dzięki stylizowanym płytkom konstrukcyjnym figurki z tej serii sprawdzą się świetnie jako ozdoby — ustaw kilka zestawów obok siebie, aby Twój dom lub pokój zyskał osobisty charakter. W ofercie BrickHeadz™ znajdziesz również modele okolicznościowe, z postaciami Disneya i zwierzętami.

LEGO Władca Pierścieni. Stare zestawy, które wciąż rozpalają wyobraźnię!

Mimo że na przestrzeni lat do sklepów trafiło kilkadziesiąt zestawów LEGO z Władcy Pierścieni, obecna oferta jest dość uboga. Nie wszystko jednak jeszcze stracone — skoro firma wciąż ma dostęp do licencji, nie jest wcale wykluczone, że niebawem pojawi się więcej ciekawych konstrukcji ze Śródziemia i z jego bohaterami. Pierwsze LEGO Władca Pierścieni trafiły do sprzedaży w 2012 roku, zaś najnowsze z nich — w 2023! Najczęściej ich premiery były ściśle powiązane z filmowymi premierami i tym, co działo się wokół produkcji Petera Jacksona. Spośród najpopularniejszych starych zestawów warto wymienić: