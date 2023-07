Amazon Prime Day 2023. Czy w tym roku będą lepsze promocje?

Amazon Prime Day to dwudniowe święto na najpopularniejszej platformie sprzedażowej na świecie. Po raz drugi w Polsce abonenci usługi Prime mogą skorzystać z dodatkowych zniżek. I to nie tylko na sprzęt elektroniczny.

Dziś o północy wystartowało dwudniowe szaleństwo zakupowane na Amazon dla posiadaczy abonamentu Prime (pierwsze 30 dni za darmo). Kilka dni temu informowaliśmy Was o zniżkach na sprzęt elektroniczny firmy. Kindle Paperwhite 5. generacji za 559,99 zł, Czytnik w wersji Signature Edition bezprzewodowym ładowaniem za 604,99 zł, Podstawowy Kindle w kolorze czarnym lub denim (granatowym) za 369,99 zł, Echo 4. generacji za 399,99 zł, Echo Dot 5. generacji za 137,99 zł oraz przystawki multimedialne Fire TV Stick 4K Max za 274,99 zł i Fire TV Stick za 173,99 zł. Choć ceny są nieco wyższe niż równy rok temu, kto jeszcze nie miał szansy skorzystać z oferty, powinien to zrobić - tym bardziej jeśli zainteresowany jest czytnikami Kindle.

Jednak Amazon Prime Day to nie tylko przeceny na sprzęty sygnowane logo firmy. To tysiące ofert przygotowanych przez partnerów i najpopularniejsze marki na rynku. Poniżej znajdziecie kilka interesujących promocji, obok których nie warto przechodzić obojętnie. Promocje wystartowały równo o północy. Jeśli jakiś produkt się wyprzedał lub cena uległa zmianie - warto śledzić linki na bieżąco i liczyć na ponowną ich dostępność. Tekst będzie w ciągu dnia aktualizowany o nowe promocje i produkty, które pierwotnie nie znalazły się na liście. Jeśli znaleźliście ciekawą promocję, podzielcie się nią w komentarzach. Amazon Prime Day, który w Polsce odbędzie się po raz drugi ma być może przyniesie jeszcze wiele niespodzianek i interesujących promocji.

Amazon Prime Day - przegląd najciekawszych ofert

W promocyjnej cenie kupicie m.in Sony WH-1000XM4 - słuchawki z jednym z lepszych systemów redukcji szumów dostępnych na rynku w tym przedziale cenowym za 939,55 zł. Za 889 zł do kupienia są słuchawki ANC - Bose QuietComfort 45, które są następcą popularnego modelu QCII oferującego świetne brzmienie i jedną z lepszej w swojej klasie redukcję szumów. Zestaw słuchawkowy dla graczy SteelSeries Arctis Nova 7X, przygotowany z myślą o konsolach Xbox, kosztuje 673,99 zł. Słuchawki charakteryzują się systemem Nova Acoustic, który oferuje sterowniki High Fidelity dla najwyższej jakości dźwięku z wciągającym 360° przestrzennym dźwiękiem i pierwszym w świecie gier parametrycznym korektorem graficznym EQ. 38-godzinna żywotność baterii z szybkim ładowaniem USB-C, zapewniająca 6 godzin pracy po 15 minutach. A skoro jesteśmy przy akcesoriach dla graczy, Razer przygotował masę promocji na swoje urządzenia i akcesoria, które spodobają się każdemu fanowi elektronicznej rozgrywki. W niższej cenie kupicie np. popularną myszkę przewodową Deathadder Essential za 86 zł, mysz z podświetleniem RGB Basilisk V3 za 221 zł, czy słuchawki Kraken V3 za 248 zł.

Swoje promocje dla klientów Amazon Prime ma także firma Jabra. Za 549 zł do kupienia są słuchawki Jabra Elite 7 Pro charakteryzujące się bogatym i mocnym dźwiękiem. Pozwalają w pełni oddać się muzyce i gwarantują wyraźne rozmowy, dzięki technologii Jabra MultiSensor Voice i regulowanej aktywnej redukcji hałasów (ANC). Za 449 zł dostępny jest model Jabra Elite 7 Active przeznaczony głównie dla sportowców szukających niezawodnych rozwiązań i lubiących aktywnie spędzać czas. Oba modele są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. W promocji znajdziecie też 14-terabajtowy Seagate Expansion Desktop za 1079 zł czy szybki dysk SSD M.2 Seagate FireCuda SSD o pojemności 1 TB zdobiony motywami Star Wars zapłacicie 499 zł.

Prime Day 2023. Co ciekawego w promocji?

Na Prime Day 2023 nie mogło zabraknąć zegarów firmy Garmin. W niższych cenach kupicie Garmin Fenix 7, który kosztuje 2131,13 zł i oferuje m.in. wytrzymałą konstrukcję z jasnym wyświetlaczem i klasyczną obudową. Zegarek został przetestowany zgodnie z normami wojskowymi USA pod kątem odporności na temperaturę, wstrząsy i wodę, a jego czas pracy na baterii to 18 dni, a w trybie GPS do 57 godzin. Za 1456,99 zł kupicie Venu 2 Plus - zegarek oferujący 9 dni pracy na baterii w trybie zegarka, 24 godziny w trybie GPS oraz do 8 godzin w trybie GPS z muzyką. Dziesięć minut ładowania przekłada się na 1 dzień czasu działania baterii w trybie zegarka lub godzinę w innych trybach.

W ramach Prime Day nie mogło zabraknąć promocji na smartfony. W niższej cenie kupić można np. Nothing Phone(1) za 1499,99 zł w wersji 8+128 GB, 1749,99 zł w wersji 8+ 256 GB lub za 1999 zł w wersji 12+256 GB. Smartfon ten przyciąga uwagę swoją konstrukcją i przezroczystymi pleckami, pod którymi umieszczono diody led świecące się w różnych kombinacjach w zależności od czynności wykonywanej na urządzeniu. Nieco taniej, bo za 1579 zł kupicie również Samsung Galaxy A54 - smartfon z 6,4-calowym ekranem sAMOLED FHD+, ośmiordzeniowym procesorem, potrójnym aparatem głównym 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix i baterią o pojemności 5000 mAh.

Amazon Prime Day to także promocje na niektóre zestawy LEGO. W niższych cenach kupicie m.in. sztuczne kwiaty z serii ICONS: Orchidea kosztuje 166,09 zł, a bukiet z polnych kwiatów 173,79 zł. Za 270,99 zł możecie kupić LEGO Marvel Rękawica Nieskończoności - zestaw składający się z 590 elementów, który z pewnością będzie znany wszystkim fanom Uniwersum Marvela i filmów Avengers. Dla fanów Star Wars też się coś znajdzie - np. składający się z 1353 elementów i zawierający 7 minifigurek model Sokoła Millenium za 548,99 zł.

Na abonentów Amazon Prime czekają też promocje na niezbędne produkty do domu i kuchni: Philips, De’Longhi, Bosch, Finish, Vileda, Tefal i Gerlach, marki odzieżowe: Crocs, Ecco, Levi’s i LEE, najchętniej wybierane kosmetyki: L’Oréal, Eveline, Rimmel, Maybelline, DAX Cosmetics, perfumy Adidas, David Beckham czy Bruno Banani i wiele innych. Przez cały okres wydarzenia Amazon Prime Day klienci znajdą również tysiące okazji polskich marek, np. Wedel, Krosno i niezależnych partnerów handlowych Amazon - w większości małych i średnich przedsiębiorstw: m.in. Kubota Store, Packshi, Springos, SFD Nutrition czy Soxo.

Pełną ofertę promocyjną znajdziecie na specjalnej stronie Amazon Prime Day.

