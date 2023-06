Wypróbuj Amazon Prime za darmo i odbierz 30 zł zniżki

Czekacie na Prime Day, ale nie macie jeszcze abonamentu Amazon Prime? Teraz jest dobra okazja by go przetestować za darmo i przy okazji zgarnąć 30 zł zniżki na zakupy.

Już za kilkanaście dni Amazon wystartuje ze swoim dwudniowym świętem Prime Day. To moc promocji i przecen na najpopularniejsze produkty - od elektroniki, po przedmioty codziennego użytku. By podkręcić atmosferę, platforma przygotowała specjalną promocję dla klientów z Polski, którzy nie posiadają jeszcze abonamentu Amazon Prime uprawniającego do wzięcia udziału w Prime Day. Ci, którzy skorzystają z 30-dniowego, darmowego dostępu do Amazon Prime otrzymają 30 zł do wydania na zakupy przekraczające wartość 100 zł.

Jednak nie każdy będzie mógł skorzystać z tej oferty. Amazon zastrzega , że 30 zł za wypróbowanie abonamentu Amazon Prime dotyczy tylko wybranej grupy użytkowników:

Klienci Amazon, którzy zostali osobiście zaproszeni przez banner na stronie, wiadomość email lub powiadomienie push wysłane przez Amazon i kliknęli przycisk "Kliknij tutaj aby zastosować zniżkę o wartości 30 zł" lub widzą baner o treści "Gratulacje, jesteś uprawniony do skorzystania z promocji" na górze strony i kliknęli na tej stronie „Aktywuj kod i wypróbuj Amazon Prime” oraz zapisali się na 30-dniowy bezpłatny okres próbny Amazon Prime w dniach od 26 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 roku do godziny 23:59, mogą skorzystać ze zniżki o wartości 30 zł na zakupy powyżej 100 zł, ważnej od 26 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 roku do godziny 23:59.

Promocja jest ograniczona do pierwszego 1000 uprawnionych klientów, którzy spełniają wyżej wymienione warunki. Kupon wygasa 12 lipca 2023 roku o godzinie 23:59. Regulamin promocji znajdziecie na stronie Amazon.pl.

Amazon Prime Day. Dwudniowe szaleństwo zakupowe

Podczas Amazon Prime Day na klientów z Polski czekają wyjątkowe promocje, m.in. na urządzenia Amazon: Kindle, Echo i FireTV, na elektronikę od Sony, DJI, Steelseries, JBL, Logitech i Bose, ulubione zabawki dziecięce i podstawowe produkty dla dzieci: Lego, Playmobil, Barbie, Hot Wheels i Fisher-Price, niezbędne produkty do domu i kuchni: Philips, De’Longhi, Bosch, Finish, Vileda, Tefal i Gerlach, marki odzieżowe: Crocs, Ecco, Levi’s i LEE, najchętniej wybierane kosmetyki: L’Oréal, Eveline, Rimmel, Maybelline, DAX Cosmetics, perfumy Adidas, David Beckham czy Bruno Banani i wiele innych. Przez cały okres wydarzenia Amazon Prime Day klienci znajdą również tysiące okazji polskich marek, np. Wedel, Krosno i niezależnych partnerów handlowych Amazon - w większości małych i średnich przedsiębiorstw: m.in. Kubota Store, Packshi, Springos, SFD Nutrition czy Soxo.