Który abonament Legimi wybrać? Sprawdź nasz przewodnik po dostępnych pakietach. Od ebooków bez limitu po wyjątkowe oferty łączone – dowiedz się, co się opłaca i wybierz idealny plan dla siebie.

Legimi to jedna z najpopularniejszych platform oferujących dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków w Polsce. Wraz z rosnącym zainteresowaniem treściami w formie cyfrowej, serwis nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając różnorodne pakiety subskrypcyjne dostosowane do potrzeb czytelników. W tym artykule przedstawimy szczegółowy przegląd aktualnych rodzajów abonamentów oraz specjalnych pakietów, które oferuje obecnie Legimi. Dzięki temu dowiesz się, który plan najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom i stylowi życia.

Rodzaje abonamentów w Legimi

Legimi bez limitu - ebooki i audiobooki

Cena: od 54,99 zł miesięcznie

Dostęp do szerokiego katalogu ebooków i audiobooków bez ograniczeń. Możliwość pobierania do 10 książek miesięcznie na Kindle, co jest ograniczeniem wynikającym z polityki Amazona. Subskrypcja obejmuje również możliwość korzystania z aplikacji Legimi na czterech urządzeniach jednocześnie, w tym na smartfonie, tablecie, komputerze i czytniku.

Dodatki: Co miesiąc użytkownik otrzymuje 10 zł w punktach Klubu Mola Książkowego, które można wykorzystać na kolejne zakupy w serwisie.

Abonamenty z limitem stron

Cena: od 24,99 zł miesięcznie za 300 stron, inne opcje obejmują limity do 1500 stron

Idealne dla osób, które nie potrzebują nielimitowanego dostępu, a jedynie określoną liczbę stron do przeczytania miesięcznie. Te abonamenty pozwalają na korzystanie z aplikacji Legimi na różnych urządzeniach, co daje elastyczność w wyborze miejsca i formy czytania.

Legimi z e-czytnikiem

Specjalny pakiet, w którym można nabyć czytnik ebooków w korzystnej cenie (np. za 1 zł) przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy. To propozycja dla osób, które planują rozpocząć przygodę z e-czytaniem lub potrzebują nowego urządzenia. W ramach pakietu użytkownik ma dostęp do pełnego katalogu ebooków i audiobooków oraz możliwość korzystania z aplikacji na różnych urządzeniach.

Specjalne pakiety Legimi

Legimi, wychodząc naprzeciw różnym potrzebom swoich użytkowników, oferuje również pakiety, które łączą dostęp do książek z innymi usługami. Oto przegląd tych opcji.

Legimi + TOK FM

Cena: 54,99 zł miesięcznie

Dostęp do książek bez limitu oraz podcastów TOK FM. Dzięki temu możesz zarówno czytać, jak i słuchać interesujących treści w jednym pakiecie, co jest idealne dla osób ceniących różnorodne źródła wiedzy.

Legimi + Diet & Training by Ann

Cena: 107,99 zł miesięcznie

Dostęp do ebooków i audiobooków połączony z planami dietetycznymi i treningowymi Anny Lewandowskiej. Pakiet skierowany jest do osób, które dbają o zdrowy tryb życia i chcą połączyć codzienną lekturę z planowaniem diety i ćwiczeń.

Legimi + Readmio

Cena: 54,99 zł miesięcznie

Pakiet dedykowany rodzinom z dziećmi, oferujący dostęp do interaktywnych bajek i audiobooków. Dzięki interaktywnym bajkom z Readmio dzieci mogą przenieść się w świat magii, a rodzice mogą razem z nimi cieszyć się wspólnym czasem spędzonym na lekturze.

Legimi + Aplikacja dr Dąbrowskiej

Cena: 77,99 zł miesięcznie

Oprócz dostępu do literatury, subskrypcja obejmuje aplikację dr Dąbrowskiej, wspierającą zdrowe odżywianie oraz procesy detoksykacyjne. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które poszukują literatury o zdrowym stylu życia i jednocześnie chcą korzystać z diet opracowanych przez specjalistów.

Legimi + Youniversity

Cena: 99,98 zł miesięcznie

W ramach tego pakietu użytkownicy mają dostęp do ebooków, audiobooków oraz materiałów szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. To propozycja dla osób, które cenią samodoskonalenie i chcą poszerzać swoją wiedzę, korzystając z różnorodnych źródeł.

Legimi + Pomelody

Cena: 54,99 zł miesięcznie

Dostęp do edukacyjnych treści muzycznych dla dzieci w aplikacji Pomelody oraz pełnego katalogu książek Legimi. Jest to świetne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom wartościową rozrywkę w formie muzyki i opowieści.