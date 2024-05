Empik Go czy Legimi, gdzie taniej uzyskacie dostęp do tysięcy ebooków?

Empik Go już od 2021 roku skutecznie rywalizuje z Legimi o czytelników ebooków w Polsce, to jest od roku, w którym to umożliwił czytanie ich w ramach swojej oferty, na bardzo popularnych czytnikach w Polsce, czyli Kindle.

Z kolei w tym miesiącu, Empik Go postanowił udostępnić nowy cennik, który stał się mocno konkurencyjny do tego w Legimi. Kwestie dostępności tytułów to już indywidualna kwestia, Legimi chwali się 250 tysiącami tytułów (ebooki+audiobooki), natomiast Empik Go to już prawie 150 tysięcy pozycji (ebooki+audiobooki+podcasty).

Niemniej, każdy z nich oferuje darmowy okres próbny - odpowiednio 3 dni i 7 dni. To wystarczający czas na zapoznanie się z biblioteką, możliwościami czy wygodą korzystania. Pytanie, co dalej? A dokładniej, w jakich cenach przyjdzie nam korzystać z tych usług, jeśli przypadną nam już do gustu?

Dla porównania, jak wyglądała wcześniej oferta Empik Go, zerknijmy na stary cennik (powyżej). Mieliśmy do wyboru dwa pakiety - Go Mini i Go Plus w cenie 24,99 zł i 49,99 zł. W jego ramach mogliśmy uzyskać dostęp do dwóch i ośmiu tytułów w miesiącu. Można powiedzieć, że żadna konkurencja dla Legimi.

Nowa oferta Empik Go z pakietem bez limitu

W połowie maja Empik zdecydował się jednak na zupełnie nową ofertę i nowe pakiety, w tym pakiet bez limitów i pakiet dla osób czytających jedną książkę w miesiącu.

Pierwsza połowa roku upływa nam pod znakiem przygotowania jeszcze bardziej kompleksowej oferty. Słowem kluczem ostatnich tygodni stała się „dostępność”. Postawiliśmy sobie za cel, by każdy czytelnik - niezależnie od jego stanu materialnego, wieku, miejsca zamieszkania czy innych ograniczeń - miał dostęp do audiobooków, podcastów i ebooków. Oddajemy więc w ręce użytkowników aż 3 nowe plany abonamentowe i dziś możemy powiedzieć, że Empik Go jest dla każdego.

Nowe pakiety można aktywować czy przełączać się z dotychczasowych od 20 maja. Do wyboru mamy, najtańszy pakiet Go Single za 14,99 zł miesięcznie, w jego ramach dostajemy dostęp do jednego tytułu w miesiącu. To niewiele dla mola książkowego, ale myślę, że są osoby, które właśnie tyle książek czytają miesięcznie. Co więcej, w Empik Go działa kumulacja niewykorzystanego limitu i to przez kolejne 6 miesięcy.

Drugi pakiet - Go Standard, kosztuje 24,99 zł miesięcznie i pozwala na dodanie do bibliotek 3 tytułów miesięcznie, no i najdroższy pakiet Go Max za 49,99 zł miesięcznie, bez żadnych limitów (no, z pominięciem limitu 10 tytułów w miesiącu na Kindle).

Legimi - oferta i cennik pakietów z limitami i bez limitu

Legimi ma dwie opcje abonamentów - z limitami i bez limitów. Z tym, że abonamenty z limitami nie zawierają opcji korzystania z Kindle.

Tak więc Empik, tą jedną zmianą oferty sprawił, iż cenowo stał się korzystniejszą opcją, względem wszystkich trzech pakietów z limitami w Legimi. Za 14,99 zł możemy przeczytać jedną książkę, za 29,99 zł - dwie, a za 34,99 zł trzy i bez obsługi Kindle.

Z kolei abonamenty bez limitu, to dwa pakiety. Pierwszy za 54,99 zł (49,99 zł przy umowie na rok), to nielimitowany dostęp do ebooków i audiobooków, a pakiet za 49,99 zł (44,99 zł przy umowie na rok), to nielimitowane ebooki.

Mamy tu już obsługę Kindle - odpowiednio 10 i 7 tytułów w miesiącu. Jednak ponownie cenowo, bo tak rozpatrujemy to porównanie, korzystniej wypada tu nowa oferta Empik Go, gdzie za 49,99 zł mamy nielimitowane ebooki i audiobooki, 10 tytułów Kindle i opcja anulowania abonamentu w każdej chwili.

Co wybrać? Co lepsze? To już musicie ocenić sami, jak już mówiłem - macie na to kilka dni, zanim zapłacicie abonament. Przede wszystkim, musicie sprawdzić bibliotekę tytułów, no i wygodę korzystania z nich na Waszych urządzeniach - Kindle czy innych czytnikach.

Stock Image from Depositphotos.