Legendarna parodia powróci po 40 latach. Nie jesteście na to gotowi

Zabrzmi to być może trochę boomersko, ale nie robi się już dziś takich szalonych i niepoprawnych parodii jak kiedyś. Kosmiczne jaja to absolutny klasyk, który bawi do dziś – nawet pomimo mocnego nadgryzienia zębem czasu. Po 40 latach pojawi się druga część gwiezdnej komedii, a na ekranach zobaczymy kilku przedstawicieli starej ekipy.

Mel Brooks znów parodiuje film science fiction

W 1987 roku pojawiła się produkcja, która wyśmiewała Gwiezdne wojny, Star Trek, Obcego czy inne filmy sci-fi z końcówki ubiegłego wieku. Pełna gagów wizualnych, absurdalnych sytuacji i łamania czwartej ściany, komedia w reżyserii Mela Brooksa na wieki wpisała się do kanonu gatunku, a teraz ten sam człowiek spróbuje powtórzyć ten sukces.

W sieci ukazała się oficjalna zapowiedź i, choć de facto nie zdradza ona zbyt wiele, to fani pierwszej części już pieją z zachwytu.

https://youtu.be/WsK-KPi_w3w?si=QXCHGKRTnIRnC9vw

W Kosmicznych jajach 2 powracają bowiem Bill Pullman i Rick Moranis w swoich kultowych rolach Lone Starra i Dark Helmeta, a sam Mel Brooks ponownie wcieli się w postać Yogurta. Amazon MGM Studios nie zdradziło jeszcze fabularnych konkretów, ale przecieki donoszą, że będzie to pełnoprawny „sequel z elementami rebootu, będący rozbudową franczyzy”. Premiera Kosmicznych jaj 2 została zaplanowana na 2027 rok.

