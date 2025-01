Legenda powraca. Tak prezentuje się Ninja Gaiden 4

Podczas Xbox Developer Direct 2025 zaprezentowano zwiastun nowej odsłony kultowej części przygód skrytobójcy Ryu Hayabusa.

Ninja Gaiden 4 na oficjalnym zwiastunie z fragmentami rozgrywki

Ninja Gaiden to jedna z tych produkcji, które w kanonie gamingowym zapisały się złotymi zgłoskami. Historia serii sięga końcówki lat 80, kiedy to pierwsza odsłona trafiła na konsole NES. Późniejsze części ukazywały się w różnych wersjach aż do 2021 roku, kiedy na rynku pojawiło Ninja Gaiden: Master Collection, czyli zbiór trzech kultowych gier w zremasterowanej odsłonie. Formalnie jednak ostatnia cześć Ninja Gaiden z punktu widzenia fabularnego ukazała się w 2012, a to oznacza, że fani serii musieli czekać aż 13 lat na konkretne informacje o aktualizacji. Te nadeszły właśnie dziś w postaci poniższego zwiastuna.

Co wiemy o Ninja Gaiden 4? Gracze ponownie wcielą się w Ryu, by w efektowny sposób szatkować wrogów na ulicach futurystycznego Tokio. Fani slasherowych klimatów nie będą zawiedzeni, bo nad projektem pracują twórcy gier takich jak Bayonetta i NieR: Automata, czyli członkowie studia PlatinumGames.

Wszystkich spragnionych krwawej rozwałki fanów Ninja Gaiden muszę jednak trochę ostudzić, bo na grę jeszcze poczekamy – premiera została bowiem zaplanowana na jesień tego roku, choć twórcy nie podali konkretnej daty. Wiadomo jednak, że nowa część pojawi się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S – możemy spodziewać się też premierowej dostępności w Game Pass. Skoro już przy xboxowej usłudze jesteśmy, to warto wspomnieć, że wraz z zapowiedzią Ninja Gaiden 4 ogłoszono też udostępnienie odświeżonej wersji Ninja Gaiden 2: Black – już teraz możecie pobrać ją z biblioteki Game Pass.